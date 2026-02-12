蔡章閣中學助理校長擬否認妨礙司法公正罪 涉要求家長銷毀貪污證據

廠商會蔡章閣中學助理校長前年安排男學生入讀中二時懷疑貪污，其後涉嫌相約家長於內地酒店碰面，要求銷毀貪污證據，干擾廉署刑事調查，一同被控妨礙司法公正罪。涉案家長早前承認妨礙司法公正罪，錄取口供指證助理校長，押後判刑。辯方今日在屯門裁判法院交代助理校長擬不認罪，押後至下月10日預審。2名被告續准保釋候訊。

38歲學生家長蔡鈺早前承認1項妨礙司法公正罪，承認於2024年9月12日在港作出妨礙司法公正的作為，即銷毀或干擾廉政公署就她被指稱貪污的調查資料。蔡章閣中學50歲助理校長孔少丹同被控1項妨礙司法公正。

涉案學生家長蔡鈺早前承認1項妨礙司法公正罪。資料圖片

案件編號：TMCC2001/2025

法庭記者：陳子豪