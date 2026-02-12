以「有驚喜」誘前妻返家後用鐵鎚施襲致頭破血流 玻璃廠東主認蓄意傷人罪還押候懲

康山花園2024年7月發生倫常血案，患抑鬱症的69歲玻璃廠東主疑因與前妻和女兒關係不佳，在後樓梯內連番用鐵鎚襲擊前妻頭部，其後又用鎅刀割傷自己頸部。涉案男東主今於高等法院承認蓄意傷人罪，案情透露他當日以整理住所為由把前妻叫來，又表示有「驚喜」給前妻，但到達住所樓層後，他便直接把前妻推入後樓梯及從環保袋內取出鐵鎚施襲致其頭破血流，鄰居目擊事件後報警。法官潘兆童押後至3月25日判刑，以待索取被告心理報告及事主創傷報告，期間被告還押。

稱「有驚喜」誘騙前妻上樓

被告黃沛添，承認一項蓄意傷人罪，指他於2024年7月6日在鰂魚涌康山花園7座19樓後樓梯間，非法及惡意地傷害常姓女事主，意圖對其身體造成嚴重傷害。

被告與女事主於1988年結婚，兩人原本同住於康山花園7座某單位，惟關係於2004年至2005年轉差，女事主搬走與兩名女兒同住。2024年5月，被告致電事主，表示想整理住所及希望她幫忙。事主同意。

案發當日早上10時，事主帶同外傭到康山花園7座大堂，被告着外傭先在大堂等待，稱有東西要給事主。事主於是跟被告前往大廈的19樓，在乘搭升降機途中，事主問為何外傭要留在大堂，被告稱因為準備了「驚喜」給她。

推入後樓梯施襲稱「啲女唔理我」

升降機抵達19樓後，被告沒有走進家𥚃，反而把事主推入後樓梯，並從他攜帶的環保袋內取出1把鐵鎚，連番擊打事主頭部，事主嘗試用手抵擋及呼救，而被告則一邊施襲、一邊說到「啲女唔理我」。

男鄰居當時聽到呼救聲，便前往後樓梯查看，目擊被告用鎚施襲，而事主坐倒地上及頭部流血，遂報警及通知保安。保安到場後，看見被告施襲及嘴上咕噥着其女兒。保安叫被告想想女兒，希望被告會住手。被告稍稍停下，但隨後便想再動手。保安於是跑去取來1個垃圾桶蓋，打算用作自衛。

辯方指被告犯案屬衝動行事或有短期計劃

當保安回到現場時，看見被告用鎅刀在自己的頸項留下傷痕。就在此時，警方到場及拘捕被告，當時被告表情呆滯及頸部流血，他獲送院診治，在警誡下保持緘默；被告後來被診斷出抑鬱症，及至去年2月覆診，醫生確認他毋須進一步治療。事主送院時保持清醒，她的頭部有多處裂傷，傷口長約1至3厘米及深可見骨、須縫針，其雙手手指亦多處受傷。

辯方今求情時，指被告背景良好，過去沒有案底，他現與事主已離婚，案發時因為他與事主和女兒的關係不佳，進一步加重了其抑鬱症，最終一時衝動犯案。潘官關注，被告把事主叫上單位，稱有「驚喜」給她，又準備了鎚子，看來有計劃行事。辯方則指，被告的「衝動」可能維持了1至數天，即使有計劃，也只是一個短期計劃。

案件編號：HCCC324/2025

法庭記者：王仁昌