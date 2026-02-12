農曆新年︱入境處料10日假期1138萬人次進出本港 952萬循陸路 情人節為出境高峰

農曆新年將至，入境處預料今個農曆新年假期（2月14日至2月23日）將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。當局已加派人手應對，並呼籲市民預早計劃行程，使用「口岸通」App查詢實時過關情況。

羅湖最繁忙 日均20萬人次進出

入境處預計，在2月14日至2月23日的農曆新年假期期間，約有1,138萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經與內地部門協商後，預計當中約952萬人次會經各陸路邊境管制站進出。

陸路出境高峰期預計為2月14日（星期六），出境人次約636,000；而入境高峰期為2月22日（星期日），入境人次約663,000。假期期間，羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有200,000、187,000及156,000人次出入境。

各口岸維持現行通關時間

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已調配額外人手，將加開檢查櫃枱及通道。同時，入境處亦會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，與內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，確保過關人流暢順。

各口岸在農曆新年假期間將維持現行通關時間，其中落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。

入境處呼籲往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免在繁忙時段過關，並留意電台或電視廣播的最新交通消息。市民及旅客亦可瀏覽保安局的「口岸通」一站式過關資訊平台，查閱各陸路邊境管制站的平均輪候時間。

