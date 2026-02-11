為換大屋「先買後賣」申退部分印花稅被拒 婦人司法覆核勝訴 官：法定期限內分段出售同一物業應享退稅

祖母在女兒孫兒長大後欲給予家人更大生活空間，決定賣舊樓換新樓，出售舊樓予朋友時念及朋友資金不足，遂分兩次出售舊樓業權。祖母「先買後賣」後申請退回部分印花稅，前年卻被印花稅署署長拒絕。祖母去年提出司法覆核挑戰印花稅署署長的決定，高等法院法官高浩文今頒判詞指，祖母並非地產投機者，為家人才「樓換樓」，體諒朋友財困才分兩次出售舊樓，而她在法定期限內完成舊樓買賣，即使是分兩次交易，仍應享退稅權利，遂判她勝訴，下令印花稅署署長退稅約港幣85.5萬元。

申退印花稅兩度被拒

是次司法覆核申請人為何慧妍，答辯人為印花稅署署長。何指她原與女兒及孫兒居於葵涌某私人物業，她為了「換大屋」，在2022年12月賣出一半業權予朋友，另以760萬元買下新物業，繳付印花稅港幣114萬元，因朋友當年未有足夠資金，其後2023年6月才再出售餘下一半業權予同一朋友。她遂在2023年7月以「先賣後買」方式換樓為由，申請退回部分印花稅約港幣85.5萬元。

印花稅署署長於2023年8月及2024年11月先後拒絕其退稅申請，表明理由乃何的原物業並非透過「一份買賣協議及其後一份轉讓契」處置，而是分兩次交易完成，故認為《印花稅條例》第29DF條《處置住宅物業在若干情況下可獲退還部分從價印花稅》不適用於分段出售。何指其女兒在2024年11月因急性肺炎離世，何在2025年6月提出司法覆核挑戰印花稅署署長的決定。

同一物業於法定期內完成出售仍應享退稅

法官高浩文指，雖然印花稅署署長爭議何在法定期限三個月後才提出司法覆核，屬於逾期申請，但何分兩次出售同一物業，《印花稅條例》也容許「買賣協議由多份文書構成」，法官認為在「先買後賣」退稅制度下，若原物業分段出售，只要屬同一物業並在法定期限內完成，申請人應該仍可享有退稅。

法官認為何顯然不是地產投機者，只是一名希望孫兒成大後可有更大空間生活的祖母，她購入新物業作為新住所，而原物業的全部業權亦已在法定期限內處置，遂行使酌情權，批准延長司法覆核申請時間，裁定何司法覆核勝訴，撤銷印花稅署署長在2024年11月拒絕其退稅申請的決定，下令印花稅署署長需向何退回部分印花稅約港幣85.5萬元，訟費亦應由印花稅署署長支付。

案件編號：HCAL1465/2025

法庭記者：劉曉曦