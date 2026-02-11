年宵｜開鑼首日蘭花檔耍噱頭：比情人香、比老婆美 市民問AI配八字 : 宜買水仙

農曆新年將至，全港14個年宵市場今日（11日）起一連7日舉行。《星島頭條》記者今午前往維園年宵市場觀察，開鑼首日天朗氣清，氣溫回暖，吸引大批市民到場辦年貨、買年花，不少攤檔前有人流聚集，氣氛熱鬧。有花檔檔主表示，今年氣氛不俗，期望市民在佳節前夕踴躍消費，迎接馬年新氣象。

消費意欲減 檔主備貨量少兩成

第6年參與年宵、售賣蘭花的檔主梁先生指，今年氣氛不俗，期望市民在農曆新年前夕踴躍消費，迎接馬年新氣象。他坦言，近年經濟不景，加上消費群體減少，故備貨量比往年減少了兩成，同時會主攻本地家庭客人，價錢由300至1,800多元不等，稱「如果量唔縮，真係會蝕本」。他又指攤檔租金約二萬多元，加上電費等，總開支接近三萬元，因此「（營業額）低過10萬都係蝕本」。

蘭花檔招牌「比情人香、比老婆美」

談到今年特色品種，梁先生介紹，有色彩鮮艷的「五星上將」蘭花，希望以「顏色靚、鮮明」吸引客人。他更在招牌加上「比情人香、比老婆美」，笑言只是為吸引客人記住檔口，「有個吸引眼球嘅位，無其他意思，也相信我哋嘅花做到呢句。」

年宵適逢情人節 檔主冀生意額理想

臨近情人節，販賣桃花的攤檔前亦吸引市民駐足，挑選「心頭好」。經營桃花攤檔20多年的檔主謝小姐表示，桃花寓意吉祥，有「一年到晚行好運」之意，亦可以「多啲人緣，情侶可以結婚，有祝福嘅意思」，新一年「多桃花、多好運」。至於今年生意額，她指年宵適逢情人節，「希望會好啲啦！」

市民靠眼緣揀心頭好

市民馮小姐鍾情於同一檔選購年花，今年計劃購買兩盆蘭花，預計花費約2,000元，希望「放喺家中，屋企人見到都開心，新年有個好開始」，而且每盆花都「有朝氣」。問及選花心得，她形容「靠眼緣」，而且不會等到最後一刻才買，「早啲嚟先可以揀到心頭好」。

曾小姐問AI配自己八字: 適合在家中放水仙

來自馬來西亞的曾小姐特意趁上班前到維園，花費100元購買一盆水仙。來港5年的她稱，今年第一次逛年宵，大讚每一檔都有其擺設風格和特色，雖然販賣蘭花的品種相似，卻有不同顏色，視覺上頗為吸引，並計劃晚上再到維園感受氣氛。她笑言，自己第一次主動買年花，「因為喺馬來西亞通常都是屋企人去買，我都係第一次做大人」，故詢問AI配合自己五行八字，適合在家中放置水仙，也希望「沖下運，新一年會係好年」。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙