農曆新年｜東壩專線小巴9A加開服務 漁護署加強巡邏營地 優化破邊洲觀景台圍障

一連9日的內地春節黃金周即將來臨，約有143萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次按年增加約6%。西貢萬宜水庫東壩是內地客訪港郊遊熱點之一，運輸署發通告，指新界專線小巴第9A號線( 北潭涌 – 萬宜水庫東壩 )將於2月16日( 年廿九 )、20日(年初四)及23日(年初七)增加服務，並會內地春節黃金周期間( 2月15日至23日 )按乘客需求加強服務。

9A線年廿八至年初七服務時間為朝10晚6時30分

專線小巴第9A線在2月15日( 年廿八 )至23日( 年初七 )的服務時間為上午10時至下午6時30分。9A來往北潭涌及萬宜水庫東壩，平常一般只於星期六、日及公眾假期日間行走。

已優化破邊洲觀景台告示牌及圍障

另外，為迎接假期人潮，漁護署郊野公園團隊已提早部署作好準備。由今個周末開始，團隊會加強東壩一帶設施管理、增設流動洗手間；破邊洲觀景台的告示牌及圍障經已優化，提醒遊人切勿靠近懸崖。

同時，政府會加派人員於東壩、破邊洲，教育遊人不要越過圍障或行捷徑、自己垃圾自己帶走，並密切監察現場情況，有需要時實施人流管制，安排遊人排隊輪候；而於熱門郊遊熱點及營地（如浪茄灣、西灣、鹹田灣等），加強宣傳郊遊及露營守則、愛護環境及妥善處理垃圾。

郊遊熱點及營地增設垃圾收集設施及增加清理次數，加強設施清潔，努力保持郊野公園潔淨，加強郊遊熱點及營地的巡邏及執法——早前元旦假期，郊野公園人員已對超過50位違規人士採取執法行動。

該署提前與相關部門協調合作，加強清潔，作出適當交通安排。漁護署亦夥多個機構合作，透過各種宣傳渠道包括內地社交平台加強宣傳教育，提醒遊客來港行山露營的注意事項及遵守相關法規。