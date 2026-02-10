Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尿液汽水│與超市職員爭執感不快 六旬退休漢認將尿液注入汽水 判12個月感化令 官斥：幼稚、罔顧後果

社會
更新時間：10:54 2026-02-10 HKT
發佈時間：10:54 2026-02-10 HKT

63歲退休漢去年將尿液注入樽裝汽水，再擺放在超市貨架上，9歲男童疑誤購「尿液汽水」，飲用後不適送醫，退休漢在警誡下坦然因與超市職員起爭執，一時不快才犯案。被告早前承認兩項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，今早在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官莫子聰判刑時斥，被告干犯非常嚴重的罪行，行為十分幼稚及罔顧後果，惟接納報告建議判處12個月感化令。

官指被告行為幼稚及罔顧後果

莫官判刑時指，被告干犯的罪行非常嚴重，其行為十分幼稚及罔顧後果，直指「依你呢個年紀，我都好奇怪點解你會干犯呢個控罪」，惟念被告坦白認罪，沒有刑事定罪紀錄，指「你呢個年紀都係非常唔錯嘅紀錄」，終接納報告建議判處12個月感化令。莫官最後向被告確認是否願意接受感化，被告回應「我願意」。

辯方引述兩份精神科報告指，被告是欠缺情緒及壓力的人，不需要醫院令，建議定期門診治療。辯方另引述心理報告指，被告的情緒管理出現偏差，需要長時間的更生及協助。

至於背景、感化及社會服務令報告等則指，被告接受多年教育，教育程度為大學生，被告現時已有悔意，明白不能採用壓抑性的方式管理情緒，要多與人接觸排解情緒，基於被告的情緒狀況，不建議進行社服令，但建議進行感化令，並定期進行精神及心理治療。辯方續提及，被告已還押約半年，認為感化令對被告的更生及社會是最有裨益。

超巿可樂被發現有尿味揭案件

案情指，太古可樂廠職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後嗅到尿味。去年7月1名陳姓男童在惠康超級市場購買可口可樂飲用時，發現有尿味，遂向衛生署舉報。其後多間惠康及百佳分店均發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如樽蓋被開、有尿味、瓶內液體呈黃色以及容量較平常多等。

閉路電視片段顯示被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開。被告翌月9日在住所被捕，警誡下承認因為早前與惠康職員起爭執，一時不快下將帶尿汽水放在惠康及百佳貨架上。化驗報告顯示，涉案汽水內含尿液。

被告羅劍毅，報稱退休人士，退休前是地產代理，被控兩項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。控罪指羅於2024年7月21日至2025年8月6日期間，在香港九龍深水埗南昌薈惠康超級市場等地，兩度非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。

案件編號：KCCC2086/2025
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前