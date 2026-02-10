尿液汽水│與超市職員爭執感不快 六旬退休漢認將尿液注入汽水 判12個月感化令 官斥：幼稚、罔顧後果

63歲退休漢去年將尿液注入樽裝汽水，再擺放在超市貨架上，9歲男童疑誤購「尿液汽水」，飲用後不適送醫，退休漢在警誡下坦然因與超市職員起爭執，一時不快才犯案。被告早前承認兩項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，今早在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官莫子聰判刑時斥，被告干犯非常嚴重的罪行，行為十分幼稚及罔顧後果，惟接納報告建議判處12個月感化令。

官指被告行為幼稚及罔顧後果

莫官判刑時指，被告干犯的罪行非常嚴重，其行為十分幼稚及罔顧後果，直指「依你呢個年紀，我都好奇怪點解你會干犯呢個控罪」，惟念被告坦白認罪，沒有刑事定罪紀錄，指「你呢個年紀都係非常唔錯嘅紀錄」，終接納報告建議判處12個月感化令。莫官最後向被告確認是否願意接受感化，被告回應「我願意」。

辯方引述兩份精神科報告指，被告是欠缺情緒及壓力的人，不需要醫院令，建議定期門診治療。辯方另引述心理報告指，被告的情緒管理出現偏差，需要長時間的更生及協助。

至於背景、感化及社會服務令報告等則指，被告接受多年教育，教育程度為大學生，被告現時已有悔意，明白不能採用壓抑性的方式管理情緒，要多與人接觸排解情緒，基於被告的情緒狀況，不建議進行社服令，但建議進行感化令，並定期進行精神及心理治療。辯方續提及，被告已還押約半年，認為感化令對被告的更生及社會是最有裨益。

超巿可樂被發現有尿味揭案件

案情指，太古可樂廠職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後嗅到尿味。去年7月1名陳姓男童在惠康超級市場購買可口可樂飲用時，發現有尿味，遂向衛生署舉報。其後多間惠康及百佳分店均發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如樽蓋被開、有尿味、瓶內液體呈黃色以及容量較平常多等。

閉路電視片段顯示被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開。被告翌月9日在住所被捕，警誡下承認因為早前與惠康職員起爭執，一時不快下將帶尿汽水放在惠康及百佳貨架上。化驗報告顯示，涉案汽水內含尿液。

被告羅劍毅，報稱退休人士，退休前是地產代理，被控兩項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。控罪指羅於2024年7月21日至2025年8月6日期間，在香港九龍深水埗南昌薈惠康超級市場等地，兩度非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。

案件編號：KCCC2086/2025

法庭記者：黃巧兒