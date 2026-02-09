承認穿黑裙於走廊自瀆 51歲的士司機判12個月感化令

51歲的士司機去年身穿黑裙，在自己住所外的走廊遊蕩並露下體自瀆，鄰居感到擔憂遂安裝閉路電視，將被告犯案的過程拍攝下來，鄰居隨後報警揭發事件。的士司機早前承認在公眾地方的猥褻行為罪，今於東區裁判法院被判12個月感化令。

警誡下稱出於性慾望犯案

被告許健誼，承認1項在公眾地方的猥褻行為罪。案情指，被告當時居於黃竹坑雅濤閣某單位，鄰居自去年4月起察覺被告不時在樓層走廊遊蕩，鄰居感到擔憂，便在自己單位門外安裝了閉路電視。及至10月15日，鄰居翻看閉路電視影像時，發現被告日前曾身穿黑色裙出現在樓層走廊，並露出自己的下體及自瀆。鄰居於是報警，警方同日拘捕被告，他在警誡下承認出於性慾望而犯案。

求情指長期照顧病母積累壓力

被告早前自行求情時，透露任職的士司機及已婚，他須供養父母，而其母親患上腦退化症。被告稱因為工作及照顧父母，長期累積壓力及不懂處理，因而犯案，他已向醫生求診及定期覆診，「好後悔做咗今次呢件事」，承認日後改過，望法庭給予機會。

案件編號：ESCC900049/2025

法庭記者：雷璟怡