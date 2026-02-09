Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

承認穿黑裙於走廊自瀆 51歲的士司機判12個月感化令

社會
更新時間：18:02 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:02 2026-02-09 HKT

51歲的士司機去年身穿黑裙，在自己住所外的走廊遊蕩並露下體自瀆，鄰居感到擔憂遂安裝閉路電視，將被告犯案的過程拍攝下來，鄰居隨後報警揭發事件。的士司機早前承認在公眾地方的猥褻行為罪，今於東區裁判法院被判12個月感化令。

警誡下稱出於性慾望犯案

被告許健誼，承認1項在公眾地方的猥褻行為罪。案情指，被告當時居於黃竹坑雅濤閣某單位，鄰居自去年4月起察覺被告不時在樓層走廊遊蕩，鄰居感到擔憂，便在自己單位門外安裝了閉路電視。及至10月15日，鄰居翻看閉路電視影像時，發現被告日前曾身穿黑色裙出現在樓層走廊，並露出自己的下體及自瀆。鄰居於是報警，警方同日拘捕被告，他在警誡下承認出於性慾望而犯案。

求情指長期照顧病母積累壓力

被告早前自行求情時，透露任職的士司機及已婚，他須供養父母，而其母親患上腦退化症。被告稱因為工作及照顧父母，長期累積壓力及不懂處理，因而犯案，他已向醫生求診及定期覆診，「好後悔做咗今次呢件事」，承認日後改過，望法庭給予機會。

案件編號：ESCC900049/2025
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT