強姦妻子後威脅燒炭同歸於盡阻離婚 紮鐵工刑恐等兩罪成入獄6年

中年紮鐵工人在2022年因懷疑妻子紅杏出墻，在住所要求與妻子行房遭拒後，涉以鞋帶綑綁妻子雙手，扯下妻子內褲，在沒有使用安全套下強行發生性行為。其後亦涉燒炭威脅以阻止妻子離婚想法，威嚇要與妻子同歸於盡。被告早前否認強姦及刑事恐嚇罪受審，陪審團裁定他兩罪成。法官譚耀豪今早在高等法院判刑時指，儘管事主是被告的妻子，惟她仍有權不同意與被告性交，但被告侵犯妻子的個人意願，強行用武力與妻子行房，明顯屬加刑因素，終判處被告監禁6年。

求情稱一次性犯案無使用武器

譚官引述辯方陳詞稱，被告在本案中沒有使用武器，只涉及一次性的犯案，並非重複犯案。另外，被告在強姦X前沒有預先策劃，並非早已準備涉事鞋帶以作犯案用途。再者，X的手腕只是輕微受傷，在案發後錄取的證人口供亦表明，不願意再作追究，亦已原諒被告，故顯示案件或未有對X造成太大創傷。

辯方求情指，被告經歷此案件後可謂「家破人亡」，已與家人分居，與妻子的離婚程序已完成，亦失去兒子的撫養權。辯方另稱，被告案發前是家庭經濟支柱，被告服刑出獄後，基於其年紀，相信尋找工作時會面對不少困難。

譚官判刑時指，事主X不願接受精神評估，故未能獲得心理創傷報告。譚官明言，儘管案發時X是被告的妻子，惟X仍有權不同意與被告性交，但被告侵犯X的個人意願，強行用武力與X行房，明顯屬加刑因素。被告在強姦X的過程中捆綁X的雙手，令X的手腕部分位置出現瘀傷，更在沒有使用安全套的情況下，在X的體內射精。譚官另斥，被告在強姦X後以「一齊燒炭走」威脅X重修舊好，在盤子旁點燃紙張，令X受驚，案情嚴重，其個人背景不能構成減刑理由，終判處監禁6年。

52歲被告Y.H.H.，報稱紮鐵工人，被控強姦及刑事恐嚇罪。控罪指，他於2022年10月17日，在香港天水圍某公屋單位內強姦X；威脅X會使她人身受傷，意圖使X受驚。

懷疑妻子與前男友愛火重燃

綜合證供，被告在內地認識妻子X，在1993年共結連理，二人婚後分隔中港兩地生活，X不滿他婚後仍常到內地的士高玩樂。在2003年，二人在香港定居，育有3名兒子，自2017年起分房，但關係不算太差，仍會繼續恆常行房，惟被告感覺到與X關係逐漸疏離，亦懷疑X重遇前男友愛火重燃。

在2022年10月17日，X深夜從外回家後，被告欲與X行房，惟X則叫被告「自己去廁所搞掂」，其後問被告「你係咪想離婚？」。被告情緒失控下從後抱住X，將X帶入睡房後以鞋帶綑綁X雙手，扯低X的內褲，沒有安全套下強行與她做愛30分鐘，最後在X體內射精。被告堅稱過程沒有使用暴力「好輕鬆插入」，妻子沒有叫救命、沒有說「不要」、沒有反抗，只是「眼濕濕」。

被告其後拿了一包炭及臉盤入房，點燃紙張兩度嘗試燒炭，並對X稱「我一生人最愛係你，以後都想同你一齊，一係一齊燒炭走好唔好」。X哭訴「為咗細仔，唔好燒（炭）好唔好」。被告則問X「可唔可以唔同個男人一齊」，X答應並解釋對方只是其朋友。被告要求X原諒他，並與他重修舊好，及後用𠝹刀割斷綁在X手上的鞋帶。

案件編號：HCCC204/2024

法庭記者：黃巧兒