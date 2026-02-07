Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜初時有一兩陣微雨 最高氣溫約22度  晚上氣溫顯著下降

社會
更新時間：07:35 2026-02-07 HKT
發佈時間：07:35 2026-02-07 HKT

一道冷鋒正橫過廣東沿岸，與其相關的東北季候風正逐漸影響該區，預料沿岸地區氣溫會在晚上顯著下降。此外，一道雲帶正覆蓋南海北部。

本港地區大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度。晚上氣溫顯著下降至市區最低約16度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁東北風，高地間中吹強風。

展望未來一兩日市區最低氣溫在13度左右，新界再低一兩度，星期一風勢頗大。下週中期早上仍然清涼。

