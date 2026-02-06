醫委會改革︱政府擬修例增業外委員比例 考慮直接委任部分醫生委員

特區政府擬今年上半年修訂醫生註冊條例。醫衞局發言人表示，方向包括改革醫委會組成，增加業外委員比例，同時考慮由政府直接委任部分醫生委員，令醫生委員有更廣泛及多樣化的資歷及背景。發言人預料，醫委會委員總數很大機會增加，但未直接回應醫學會背景委員及註冊醫生選舉委員數目會否減少，「我們沒有特別針對那一個界別。」

醫委會委員總數很大機會增加

現時醫委會由32名委員組成，包括24名醫生委員及8名業外委員。24名醫生委員中，7人由全體註冊醫生選出；7人由香港醫學會提名和選出；2人為香港醫學專科學院獲選院士。

醫衞局發言人指，在專業自主原則下，醫生專業水平及操守需要同儕審查，醫委會仍需有相當大比例的醫生委員，惟目前醫生委員組成「幾集中」，修例目標是讓組成多樣化，醫生委員代表來自不同背景、經驗的專業意見，從而讓醫委會工作與時並進。至於增加業外委員比例，可在醫委會工作反映非醫生專業看法，顧及公眾利益。

醫衞局發言人預料，醫委會委員總數很大機會增加。

優化申訴處理機制 訂立目標處理時間

就有關註冊醫生涉嫌專業行為失當的投訴，現時經醫委會設立的初步偵訊委員會（偵委會）考慮及審核，若認為表面證據成立，會轉呈研訊小組進行紀律研訊。今次改革另一方向是優化申訴處理機制，包括修例要求醫委會為申訴處理機制訂立目標處理時間、確立偵委會和研訊小組獨立性、容許申訴人及相關醫生均可就研訊小組裁決向醫委會申請覆核、訂明研訊小組應採納在定罪時法庭就事實作出的裁決等。當局亦建議，被裁定干犯嚴重罪行且被判處監禁一定年期的醫生，可即時從醫生名冊除名。

坊間有聲音建議設獨立審裁機構，醫衞局發言人指，若要維持醫生專業自主及自我規管，審裁程序離不開醫委會，「因為醫委會才是法定機構，去負責醫生註冊、操守、專業制定等。」《醫生註冊條例》下設有非醫委會成員的醫生審裁員及業外審裁員，而現時初偵會及研訊小組成員可全數是醫委員委員，因此未來會透過修例，確保有一定比例的審裁員參與，「人數會我們再考慮，到底甚麽人數合適，亦都要有平衡，因為太大又更難找到時間凑齊人。」

記者：蕭博禧