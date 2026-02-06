Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腦膜炎雙球菌︱46歲男子發燒、頸痛、嘔吐和神智模糊入院 3日內第二宗

社會
衞生署衞生防護中心今日（6日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的46歲男子，他於2月3日出現發燒、頸痛、嘔吐和神智模糊，2月5日到廣華醫院急症室求診，需留院治療。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。病人現時情況穩定。

病人獨居潛伏期無外遊  初步調查顯示屬散發個案

初步調查顯示，病人獨居，潛伏期內沒有外遊。中心的調查仍然進行中。初步調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示這宗個案與本港早前錄得的確診個案有流行病學關連。

今年錄得兩宗個案

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得兩宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。

相關新聞: 

腦膜炎雙球菌︱64歲長期病患漢雙腳小腿紅腫、疼痛兼發燒 今年首宗

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。
 

