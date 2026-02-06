黎智英案│黎智英等12被告下周一判刑

壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》三間相關公司、6名《蘋果日報》高層等12被告 ，「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，今年1月中已完成求情，各被告均同意本案屬性質嚴重，部分被告希望量刑起點訂為「情節嚴重」案件中最低的 10年監禁 ，曾出庭頂證黎智英的從犯證人亦冀獲酌情減刑。根據司法機構網頁顯示，案件將於下周一（2月9日）判刑。

三案共12名被告依次為陳梓華、李宇軒、黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯及前社論主筆馮偉光（ 筆名盧峯）及 前社論主筆楊清奇（筆名李平）。

案件編號：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭記者：劉曉曦