黎智英案│黎智英等12被告下周一判刑
更新時間：10:45 2026-02-06 HKT
發佈時間：10:45 2026-02-06 HKT
發佈時間：10:45 2026-02-06 HKT
壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》三間相關公司、6名《蘋果日報》高層等12被告 ，「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，今年1月中已完成求情，各被告均同意本案屬性質嚴重，部分被告希望量刑起點訂為「情節嚴重」案件中最低的 10年監禁 ，曾出庭頂證黎智英的從犯證人亦冀獲酌情減刑。根據司法機構網頁顯示，案件將於下周一（2月9日）判刑。
三案共12名被告依次為陳梓華、李宇軒、黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯及前社論主筆馮偉光（ 筆名盧峯）及 前社論主筆楊清奇（筆名李平）。
案件編號：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022
法庭記者：劉曉曦
最Hit
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
2026-02-04 13:06 HKT