九龍城關愛隊即時通訊APP疑遭黑客入侵 23服務使用者個資或外洩 包括7人身份證號碼

九龍城民政處昨晚（4日）接獲一宗小區關愛隊懷疑被黑客入侵其即時通訊應用程式帳戶而可能導致外洩服務使用者個人資料的通報。九龍城常樂小區關愛隊的承辦團體，即何文田居民協進會，昨晚向九龍城民政處通報，常樂小區關愛隊的即時通訊應用程式帳戶懷疑被黑客入侵，有機會導致23名服務使用者的姓名、電話及住址等個人資料外洩，當中包括七名服務使用者的完整或部分身份證號碼。

或致23名服務使用者個人資料外洩

就今次事件，承辦團體已隨即向警方報案及通報個人資料私隱專員公署，並已通知所有受影響的服務使用者提高警覺。承辦團體正檢視並會加強保安措施。如受影響人士懷疑有人偽冒常樂小區關愛隊成員聯絡他們，可向常樂小區關愛隊或九龍城民政處、或致電182 111核實其身份。若發現可疑情況，應致電警方24小時熱線「防騙易18222」。

民政處已就事件向該關愛隊發信

九龍城民政處對受影響人士造成不便致歉，並已設立熱線（2712 9182）供有關人士查詢，市民亦可瀏覽關愛隊專題網頁（www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/fraud_prevention.htm）了解關愛隊防止偽冒措施。關愛隊不會主動向居民索取銀行戶口號碼，而成員和義工在履行職務期間，會穿上關愛隊制服及配戴關愛隊小隊成員身份證明或義工證明，以供識別。九龍城民政處已就事件向該關愛隊發信，要求該關愛隊提高警覺及加強保安措施，並嚴格按指引妥善處理及保密個人資料。民政事務總署亦已向所有關愛隊作出了提醒。