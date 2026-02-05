半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食

鑑於近期與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案顯著上升，衞生署衞生防護中心今日（5日）呼籲市民提高警覺，時刻保持個人、食物及環境衞生，避免進食生蠔等高風險食物，預防經由食物傳播的疾病。

衞生防護中心總監徐樂堅說，近月錄得的食物中毒個案顯著增加，由去年12月底每周錄得平均1宗個案，上升至上月每周平均4宗，本月首5天更急增至16宗個案。

生蠔產地包括韓國/法國/愛爾蘭/西班牙

自1月18日至今，中心已錄得23宗食物中毒個案（共影響69人），當中20宗（87%）與諾如病毒相關（共影響57人）。流行病學調查發現全部個案與食用生蠔有關。

生蠔的產地包括韓國、法國、愛爾蘭、西班牙等。受影響人士當中，有五人須留院治理，全部情況穩定。中心已通知食物環境衞生署食物安全中心跟進食物中毒個案。

正調查兩宗流行病學關連群組 涉一男三女

中心今日正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及4人。涉及1男3女，年齡介乎28至38歲。他們分別於1月31日及2月1日在沙田新城市廣場一期六樓628號鋪Odelice晚膳，約20至42小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。

其中3人已求醫，1人須留院治理，其糞便樣本經化驗後，證實對諾如病毒呈陽性反應。全部受影響人士目前情況穩定。

韓國進口Seojun Mulsan生蠔疑涉食物中毒

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）指示業界暫停進口韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心發言人表示，近日接獲衞生防護中心有關食物中毒個案的通報後，隨即派員在食肆和供應商層面跟進調查，發現個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。

食安中心已通知韓國當局有關事宜，亦會知會本地業界。

業界如持有有關產品 應立即停止使用或出售

食安中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應和出售受影響生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養殖或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士和肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

食安中心已通知韓國當局有關事宜，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。