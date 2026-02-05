宏福苑五級火｜法援署接359宗申請 6成涉物業損毀索償 首批料下月中有結果

大埔宏福苑五級災發生逾兩個月，法律援助署今日( 5日 )表示，截至1月底，收到359宗涉及大埔宏福苑災民的法援申請，其中六成涉及物業損毀索償、約一至兩成涉及人身傷亡索償，該署會在3個月內完成審批，預計首批3月中有結果。

已收到359份申請 料首批申請下月中有結果

法援署署長陳澤銘表示，宏福苑災後工作是法援署未來工作的重中之重，署方已成立10多人的專責小組，處理相關案件。專責小組上月底已在7個安置災民的臨時性房屋設立櫃台，向居民及受影響人士解釋法援服務。署方亦簡化申請表格，災民毋須遞交過多財務和案情文件。他預計櫃檯設立後，未來一段時間求助個案數案或再上升。

目前大部分災民未知實質索償對象

法援署副署長(申請及審查)姜美全表示，至今已收到359份申請，料首批申請將在下月中有結果。她指，經濟審查方面，會豁免火險、家居險和宏福苑物業價值。目前大部分災民未知實質索償對象，亦有災民希望等待獨立委員會的調查報告後，才決定索償對象。她表示，可能會以調查火災的獨立委員會作參考，但毋須待獨立委員會完成工作才處理法援申請，法援律師也會就被告對象提供意見。

陳澤銘補充，申請個案數目眾多，香港目前的法律制度沒有集體訴訟，惟可以找具代表性的案例做，若然成功，其他同類案件不一定都要上庭，可以用庭外和解的方法，讓居民盡快得到賠償。

被問到如有災民申請向政府索償會如何處理，陳澤銘表示，法援的宗旨是協助沒有經濟能力的市民，只要案情合埋就會提供協助，不會理會被控告的對象，而以往亦有政府作為被告的案例。

法援署提醒市民勿信包攬或兜攬訴訟服務

另外，本港近日出現車輛「碰瓷黨」，有「碰瓷黨」透過律師索償。法援署提醒市民，不要相信包攬或兜攬訴訟服務，建議市民直接向法援署申請，由署方代為選擇律師，若見到包攬訴訟行為，就要報警。

法援署又提及坊間質疑有人濫用法援制度，透過司法覆核挑戰政府。該署指，司法覆核案件佔比非常低，現時亦有機制處理重複申請個案。陳澤銘被問到會否收緊司法覆核的標準時強調，該署會按法例及準則辦事。法援署會檢視法援署內部工作效率、透明度，並研究應用人工智能提升效能。