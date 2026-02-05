Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

精彩全運回顧︱高質量部署 全運熱潮捲各區

社會
更新時間：11:34 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:34 2026-02-05 HKT

為順利籌備十五運會和殘特奧會，粵港澳三地建立了緊密協作機制，透過高效的聯絡渠道，定期舉行粵港聯絡會議，針對跨境賽事安排、資格認證、口岸通關、食品供應與檢測、宣傳廣播、市場開發等多項議題進行深入溝通與規劃，致力完善各項準備工作。

在2024年11月至2025年6月期間，香港賽區逐步開展了所有競賽項目及跨境賽事的測試賽，對賽事流程、組織安排、場地設置、訊息系統、安保及醫療服務等進行全面實戰演練。其中，路政署與承建商在跨境公路自行車賽前，高效完成高架橋上60條伸縮縫保護墊的鋪設，確保選手安全比賽。各政府部門亦透過多次實地考察與聯合演練，齊心確保賽事順利舉行。

經過一年半的精心籌劃，團隊在短短兩周內，將維多利亞公園的六個足球場轉型為包含一個主場、一個副場、兩個熱身場、三個練習場及可容納逾千名觀眾的沙灘排球比賽場地。此外，在數天之內，中環至灣仔海濱段便改造成符合國際賽事標準的鐵人三項賽場，充分展現香港籌辦大型體育活動的高效執行力。

社會各界亦積極參與和支持這項盛事。香港賽馬會作為香港賽區的唯一合作夥伴，慷慨贊助四億五千萬港元。在多間機構與企業的支持下，全運會的宣傳遍及港鐵、巴士、電車、天星小輪、各主要隧道及戶外大型屏幕，成功將全運氛圍融入社區每個角落。

相關新聞：

精彩全運回顧︱粵港澳攜手共策盛事 承辦全運譜香港體育新篇章

