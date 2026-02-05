宏福苑大火｜獨立委員會指示會議今舉行 主席陸啟康：3月19日將進行聽證會

大埔宏福苑火災造成百多人死亡，引起社會高度關注。大埔宏福苑火災獨立委員會今日（5日）上午在中環愛丁堡廣場展城館3樓舉行指示會議。今次指示會議開放予公眾人士旁聽。《星島》記者早上到現場觀察，目前最少有35名人士到場旁聽。

宏福苑大火｜會前眾人為死難者默哀

指示會議上午10時開始。正式開始前，委員會主席、法官陸啟康表示，希望就今次事件的死難者默哀1分鐘。法官陸啟康其後表示，委員會計劃在3月19日進行聽證會。

法官陸啟康表示，獨立委員會主要的職權範圍有二，包括就大埔宏福苑起火、火勢蔓延和造成人命傷亡及財產損毀，審視成因和導致火災的情由；有關的樓宇維修工程的施工要求標準、日常維護制度是否足夠；現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效；各環節的監管人員（包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商的角色和責任；上述問題的責任。

他續指，委員會亦會審視有關工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突，不當的合謀串連等系統性問題，以及有關工程是否涉貪圍標，違規招標的問題。

有意出席人士要2.12前提交書面申請

法官陸啟康表示，聽證會將於3月19日上午10時同一地點舉行，聽證會將繼續進行，時間為星期一至五上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，有意出席人士要在2月12日前提交書面申請。

法官陸啟康表示，委員會已陸續收到政府部門提交的文件，現正進行分析，他提到委員會在本月15日分別到竹棚及金屬棚架的地盤視察。

法官陸啟康了解公眾對委員會的工作有很高期望，現階段不排除任何可能性，包括向行政長官提出設立法定調查委員會。他續說，聽證會應儘量向公眾公開，並必須向受查的一方公平。

代表委員會的資深大律師杜淦堃表示，過去一個月，不同政府部門及相關機構為委員會提供非常多文件及關鍵線索，認為相關證據需要在日後的聆訊向公眾披露及解釋，呼籲相關政府部門及人士毫無保留向委員會提供資料。他又透露綜合目前分析，已檢視一系列結構性問題存在，形容是既不可接受，亦不容忽視。

法官陸啟康表示，委員會不會處理個別人士的法律問題，以及針對政府官員的懲處，他形容要在9個月內完成工作有挑戰性，但團隊會盡力做好。

法官陸啟康表示，聽證會會開放予公眾人士，如認為相關證據不應公開，可提出在不公開情况下舉行該節會議，委員會亦可遮蓋文件冊部分內容。有意參與者可於2月12日或之前申請，獲批者須於2月23日或之前以電郵向委員會秘書處提交證人供詞。

法官陸啟康表示，聽證會將持續進行，但委員會可不時按需要考慮押後聽證會。會議以廣東話進行，現場設有普通話和英文即時傳譯。委員會將決定在聽證會中作出口供證供的先後次序，聽證會亦會安排即時謄寫服務，但要在2月27日前向委員會秘書處提出書面申請。

指示會議在11時28分結束，政府代表資深大律師孫靖乾表示，將代表房屋局、警方、消防處、民政事務總署等政府部門發言。

現場不得攝影、錄音或直播

現場擺設過百張座椅，椅背貼有「不准攝影、錄影、錄音或直播」字句紙張。

根據今次會議的座位表，今次會議除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權及獨立委員會代表律師外，亦有三名政府代表大律師，包括陸栩然、孫靖乾、劉逸沖；代表市建局的資深大律師呂世杰、大律師阮文耀；兩名置邦物業管理有限公司代表大律師，以及兩名代表黃俠然的代表律師。另外，律政司、競爭事務委員會、廉政公署亦有派員出席。委員會早前分別委任資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、馮天榮，為代表大律師，另外亦委任羅文錦律師樓為代表律師。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒