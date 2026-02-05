Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜獨立委員會指示會議今日舉行 律政司、廉署等派員出席 數十人到場旁聽

社會
更新時間：09:39 2026-02-05 HKT
發佈時間：09:39 2026-02-05 HKT

大埔宏福苑火災造成百多人死亡，引起社會高度關注。大埔宏福苑火災獨立委員會今日（5日）上午在中環愛丁堡廣場展城館舉行指示會議。今次指示會議開放予公眾人士旁聽。《星島》記者早上到現場觀察，目前最少有35名人士到場旁聽。

根據今次會議的座位表，今次會議除了委員會主席陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權及獨立委員會代表律師外，亦有三名政府代表大律師，包括陸栩然、孫靖乾、劉逸沖、兩名市建局代表大律師馮天榮、阮文耀、兩名置邦物業管理有限公司代表大律師，以及兩名代表黃俠然的代表律師。另外，律政司、競爭事務委員會、廉政公署亦有派員出席。

委員會早前分別委任資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、馮天榮，為代表大律師，另外亦委任羅文錦律師樓為代表律師。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒

