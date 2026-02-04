Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德Chef's Cuts爆食物中毒 6人用餐後腹痛、屙嘔兼發燒 均曾進食生蠔

社會
更新時間：20:53 2026-02-04 HKT
發佈時間：20:53 2026-02-04 HKT

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及6人。受影響的兩男四女年齡介乎29歲至35歲。他們於1月30日在九龍啟德協調道2號AIRSIDE二樓201號鋪Chef's Cuts晚膳後，約11至37小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。其中一名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。

受影響人士於有關食肆進食的共同食物為生蠔

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉逾22宗意外 兩醫生同落網
02:29
撞車碰瓷黨｜警拘的士司機護士夫婦 涉22宗輕微車禍索賠 兩醫生同落網
突發
2小時前
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
01:11
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
5小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
8小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
11小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
8小時前
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
12小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT