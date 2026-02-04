啟德Chef's Cuts爆食物中毒 6人用餐後腹痛、屙嘔兼發燒 均曾進食生蠔

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及6人。受影響的兩男四女年齡介乎29歲至35歲。他們於1月30日在九龍啟德協調道2號AIRSIDE二樓201號鋪Chef's Cuts晚膳後，約11至37小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。其中一名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。

受影響人士於有關食肆進食的共同食物為生蠔

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。



衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。