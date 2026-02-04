腦膜炎雙球菌︱64歲長期病患漢雙腳小腿紅腫、疼痛兼發燒 今年首宗

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名有長期病患的64歲男子，他於1月26日發現雙腿小腿位置出現皮膚紅腫及疼痛，翌日發燒，同日到私家醫院求診，需留院治療。他的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。病人現時情況穩定。

病人潛伏期無外遊 家居接觸者無病徵

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，並已獲發預防性藥物。中心的調查仍然進行中。



侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得一宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。



腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。