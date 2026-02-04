Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腦膜炎雙球菌︱64歲長期病患漢雙腳小腿紅腫、疼痛兼發燒 今年首宗

社會
更新時間：19:32 2026-02-04 HKT
發佈時間：19:32 2026-02-04 HKT

衞生署衞生防護中心今日（4日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名有長期病患的64歲男子，他於1月26日發現雙腿小腿位置出現皮膚紅腫及疼痛，翌日發燒，同日到私家醫院求診，需留院治療。他的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。病人現時情況穩定。

病人潛伏期無外遊  家居接觸者無病徵

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，並已獲發預防性藥物。中心的調查仍然進行中。

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得一宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
01:11
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
3小時前
撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉22宗車禍 兩醫生同落網
撞車碰瓷黨｜警拘索賠夫婦 分別為司機護士涉22宗車禍 兩醫生同落網
突發
1小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
10小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
7小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
10小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT