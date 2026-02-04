Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

支聯會顛覆案│控方完成舉證 辯方指出支聯會五大綱領三十年不變

社會
更新時間：13:20 2026-02-04 HKT
發佈時間：13:20 2026-02-04 HKT

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。控方今於西九龍法院傳召禁止2020年晚會的警司，辯方藉盤問指出辯方案情，支聯會五大綱領自1989年以降不變，尾兩項旨在「提出解決政策上面錯誤嘅方法」，被告李卓人作供時亦將談及相關史實。控方舉證完畢，《香港國安法》指定法官李運騰指示控辯雙方存檔書面陳詞，押後至下月9日續審，屆時將處理共謀者原則及中段陳詞。

警方2020年基於疫情等因素禁止維園集會

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事，在多名懲教人員看管下坐於訟辯席上。

控方今傳召警務處行動部警司周詠儀供辯方盤問，周詠儀交代自1998年入職，2020年4月至6月期間考慮支聯會維園晚會申請，最終於6月1日發出反對通知書禁止集會，理由有四：限聚令、新冠疫情、專家建議市民減少社交接觸，以及施加任何條件都無助維持公眾秩序和安全，保障他人權利和自由。周詠儀同意禁止集會無關支聯會五大綱領，惟關乎公共衛生安全，「都係國家安全關注嘅一部份」。

接載被告的囚車。蘇正謙攝
接載被告的囚車。蘇正謙攝
巿民排隊進入法院旁聽。蘇正謙攝
巿民排隊進入法院旁聽。蘇正謙攝
鄒幸彤。
鄒幸彤。

周詠儀盤問下表示知道支聯會自1989年起，直到2019年舉辦了30屆晚會，自1995年相關規例生效後，一直獲警方發出不反對通知書，由警方維持秩序。

辯方欲播1995年維園晚會片段

沈士文欲播映1995年支聯會晚會等片段。控方黎嘉誼指相關片段均屬同意事實一部份，且均於2018年修憲前發生，可以謄本代替處理。沈士文回應指重點是支聯會五大綱領自1989年以降從未變更，被告李卓人作供時亦將談及。李官根據控方立場，指出「2018年係一個分水嶺」，有些事情不可再從事，2020年《香港國安法》實施後「更加唔做得」。

沈士文略過片段，向周詠儀提議支聯會晚會從來都以五大綱領為主題，從未主張終結中國共產黨領導，主張五大綱領其中之一並不等同推翻中國共產黨領導或政權機關，周詠儀一律回應指沒有意見。沈士文最後指五大綱領均旨在行使香港受保障的基本人權，周詠儀答「冇」。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
20小時前
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
2小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
20小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
8小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
3小時前