Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多雲 日間短暫時間有陽光 最高氣溫約21度

社會
更新時間：06:41 2026-02-04 HKT
發佈時間：06:41 2026-02-04 HKT

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。在上午五時，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1470公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，移向菲律賓中南部一帶。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上清涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩偏東風，初時風勢清勁，離岸間中吹強風。

展望未來一兩日較為潮濕，日間溫暖。週末期間風勢逐漸增強，氣溫顯著下降，星期日及星期一最低氣溫在13度左右。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受偏東氣流影響，今早廣東沿岸仍然清涼。隨著偏東氣流緩和，未來一兩日華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸地區，週末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下週初內陸地區早晚寒冷。此外，現時位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，並移向菲律賓中南部一帶。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
17小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
14小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
14小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
10小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
19小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
9小時前
全勝年輕的士車主｜曾智華
全勝年輕的士車主｜曾智華
投資理財
21小時前