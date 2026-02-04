天文台｜大致多雲 日間短暫時間有陽光 最高氣溫約21度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。在上午五時，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1470公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，移向菲律賓中南部一帶。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上清涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩偏東風，初時風勢清勁，離岸間中吹強風。

展望未來一兩日較為潮濕，日間溫暖。週末期間風勢逐漸增強，氣溫顯著下降，星期日及星期一最低氣溫在13度左右。

分區氣溫

九天天氣預報

受偏東氣流影響，今早廣東沿岸仍然清涼。隨著偏東氣流緩和，未來一兩日華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸地區，週末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下週初內陸地區早晚寒冷。此外，現時位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，並移向菲律賓中南部一帶。