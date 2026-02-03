去年12月零售業銷貨額升6.6% 業界展望旅客帶動銷售 農曆新年市道或有升幅

政府統計處發表最新零售業銷貨額數字，2025年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為350億元，按年上升6.6%；去年全年零售業總銷貨價值為3,805億元，按年升1%；總銷貨數量則維持去年同期相若水平。零售管理協會主席謝邱安儀指，2024年12月銷售表現偏弱，屬低基數情況，故出現微升是延續穩定的勢頭，其中最顯著的是電器及其他未分類耐用消費品類別，按年上升58.9%；其次是酒類飲品及煙草，以及珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，升幅分別為19.9%和14.3%，其餘升幅均為單位數。

料農曆新年零售市道同比有升幅

她解釋，電器和珠寶首飾的強勁升幅是受新產品推出及金價上升帶動；表現較差的類別最多只有低雙位數跌幅，包括燃料和鞋類等，整體算平穩及向好，有升有跌，顯示零售業回復至平穩狀態。農曆年市道方面，香港零售管理協會的會員調查顯示，逾90%會員認為今年農曆新年零售表現較去年有升幅或持平。除珠寶首飾類別預料有低雙位數升幅外，大部分類別都預料有單位數升幅，而電器、食品店、眼鏡等類別則預計持平，反映會員認為整體氣氛有所改善。

財政預算案︱謝邱安儀推測未必會有消費券

展望2026年，謝邱安儀預測，今年上半年零售市道會持平，其中受遊客數字帶動的銷售類別表現會較佳，包括化妝品、藥物、個人護理和保健品等；至於珠寶則要視乎金價走勢，「（金價上升）會鼓勵市民買金，或令市民卻步」。另一方面，謝邱安儀坦言零售業面對的挑戰與去年相若，港人外遊、北上消費和內地網購仍然持續影響本地消費，銷售情況取決於個別公司能否成功轉型。

《財政預算案》即將公布，她相信政府在目前庫房狀況下，未必願意採納意見推出消費券，但期望政府可透過購物儲積分計劃，推動港人留港消費，並主動吸引更多高消費過夜旅客來港，例如提高商品進入內地的免稅額；另外，政府亦應推動零售業科技應用，以及優化補充勞工計劃。