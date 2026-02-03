地盤禁煙擬改定額罰款3000元 孫玉菡：與公眾地方吸煙罰款看齊
更新時間：18:10 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:10 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:10 2026-02-03 HKT
政府計劃立法規定在地盤實施全面禁煙。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3日）表示，正考慮將罰則改為定額罰款，金額或與現時公眾地方吸煙的3,000元罰款看齊，惟同時須修訂吸煙公眾衞生條例。
罰則看齊公眾地方免工友憂慮
孫玉菡表示，社會已就地盤全面禁煙達成共識。原訂方案為修訂《工廠及工業經營條例》，違者最高可被罰款15萬元，並經由法庭判處。不過，孫玉菡指出，留意到不少工友對高額罰款感擔憂，因此正考慮將罰則改為定額罰款，並會考慮與《吸煙（公眾衛生）條例》下的3,000元定額罰款看齊。
僱主須盡力防工人吸煙
孫玉菡早前曾指，修訂案一旦通過後將即時生效，屆時若有人在地盤範圍內吸煙，違規工人及僱主均須面臨罰款。僱主必須證明已採取合理措施，盡力防止工人在地盤吸煙。他補充，目前勞工處雖可指定火災風險高的地盤禁煙，但此舉需要逐一巡查和評估，未能全面覆蓋。
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT