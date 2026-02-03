2019年太古站扯警長跌落扶手電梯 電腦軟件工程師遭入稟索償蟲草及花膠費等

2019年8月11日多名示威者在港鐵太古站外非法集結，其中電腦軟件工程師文城康受審後被裁定阻差辦公罪成。案中負責拘捕的警長在扶手電梯伸手截停文城康時被拉扯，以致雙雙滾下電梯，令警長受傷。警長在2022年入稟區院向文城康索償，法庭今早在文城康缺席下展開審訊。警長出庭憶述，案發後搭扶手電梯會緊張，復工後被診斷輕度創傷後壓力症，因擔心「俾人標籤為懦弱」，故沒有即時求醫。現索償手術、精神損失、蟲草及花膠保健品等費用。法官羅麗萍將案件押後明天進行結案陳詞。

事件造成原告手腳受傷獲發163天病假

本案原告為黃銘源，任職警務處警長；被告是電腦軟件工程師文城康，案發時23歲，被告今早缺席聆訊，法庭在被告缺席下開審。

入稟狀指，被告在2019年8月11日晚上10時許，在西灣河康山道近港鐵太古站對原告造成損害，被告的攻擊和/或故意侵權和/或過失對原告造成人身傷害。原告因被告的舉動，遭受了多處身體傷害，包括但不限於左肩、前臂及拇指擦傷、右膝關節疼痛、及右膝扭傷，伴隨半月板及韌帶撕裂，遂入稟向被告追討賠償，惟沒有列明詳細金額。

原告方提及，原告在案發後即時送院接受治療，經醫生檢查後發現原告身體多處擦傷，治療後無礙出院，當日毋須住院。在4日後（15日），原告再度求診，醫生檢查後指其右膝扭傷，伴隨半月板及韌帶撕裂，醫生更指是因在太古站執行任務時受傷引致。醫生隨後發出163日病假，原告在2020年1月30日才復工。

事後診斷患輕度創傷後壓力症

原告復工後仍未能參與前線工作，在同年6月才再次返回前線，惟仍需接受警隊的臨床心理輔導，原告被診斷為輕度創傷後壓力症，不用服用藥物，原告經過4次心理輔導後，情況已大有改善。法官羅麗萍關注，為何原告不在2019年案發後即時接受心理輔導，須要待復工後才進行輔導。原告方回應，因擔心「俾人標籤為內弱」，故沒有即時求醫。原告方補充，直到前年仍有殘餘膝痛，現時天氣轉變膝蓋亦有輕微痛楚，故未能進行劇烈運動，不能踢足球及打籃球等，只能慢跑。

原告親自出庭憶述，復工約半年後才能穿上軍裝裝備，包括軍裝背心、警棍及槍等，現時亦獲免參加PTU演集。原告表示，膝蓋受傷後較脆弱，有突然的刺激或會再度受傷，擔心追捕逃犯時會受傷。

看到長斜扶手梯即緊張

原告另提及，案發時在全條扶手電梯的中間位置進行拘捕行動，被告從上跑向下逃走，原告捉住被告後，被告反捉住原告的手，將原告一同扯下扶手電梯，原告形容當時「好似跳樓咁」，並指好像由2至3層樓向下跌，跌倒後需要由同袍攙扶才能行走。原告補充，現在見到較長及傾斜的扶手電梯便會緊張，一定要用手捉住扶手。羅管質疑，原告形容全條扶手電梯的高度有5層樓高，原告確認。

原告方透露，原告因是此事件在私家醫院進行手術花費約7.6萬元，在康復中心花費約4千元，期間出行搭的士每次約300元，及後服用滋補食品調理身子，花費約7千元，包括維他命、蟲草及花膠等，另有精神損失費用及其他索償。警務處就工傷賠償原告6萬5千元，故原告向被告索償餘下賠償。

案件編號：DCPI2225/2022

法庭記者：黃巧兒