六合彩｜頭獎4600萬今晚攪珠 網民教路$170買17注包全部冧巴（附近50期幸運數字）

六合彩連續五期無人中，多寶獎金累積超過3600萬，若一注獨中，頭獎獎金達4600萬。今期六合彩將在今晚（2月3日）9時30時攪珠，至晚上9時15分截止購買。

根據過往50期資料，被攪出最多的號碼為28，共12次；24則被攪出11次；6、15、17、39、44則被攪出10次。

近50期幸運數字

號碼 次數 28 12 24 11 6、15、17、39、44 10

17注買齊49個號碼

早前有網民分享一種六合彩買法，可以170元買齊49個號碼。首先第1至第8注任選48個不重覆號碼購買八注；第9注則第49個號碼及任意的5個號碼；第10至第16注，則不使用第9注的5個任意號碼，在剩下的44個號碼裏選不可重覆的42個號碼購買七注；第17注則在第10至第16注剩下的兩個號碼再配任意四個號碼。

按以上方法，即可用170元購買17注，包括全部49個號碼。惟不能確保中獎號碼包含在同一注內。

過去10期攪珠結果

期數 日期 攪珠結果 013 31/01/2026 25、30、32、36、47、46 012 29/01/2026 6、9、12、14、35、44、11 011 27/01/2026 7、12、14、25、38、47、15 010 24/01/2026 6、16、17、22、28、48、45 009 22/01/2026 4、9、15、24、27、31、45 008 20/01/2026 1、4、6、9、44、46、27 007 17/01/2026 5、12、15、23、27、42、46 006 15/01/2026 3、6、37、38、39、44、48 005 13/01/2026 14、24、34、38、48、49、27 004 10/01/2026 3、16、20、22、24、37、42

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分別是：

1.中環士丹利街賽馬會投注站

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數：47

2.屯門市廣場賽馬會投注站

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數：45

3.荃灣青山道賽馬會投注站

地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數：41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數：41

5.上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖

中頭獎次數：40

6.觀塘廣場賽馬會投注站

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數：37

7.九龍灣德福賽馬會投注站

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖

中頭獎次數：35

8.大埔廣場賽馬會投注站

地址：大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數：35

9.上水石湖墟賽馬會投注站

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數：35

10.大埔廣褔道賽馬會投注站

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30