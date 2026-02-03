青年為1千元報酬代收15萬元電騙款 官指被告年紀尚輕判入教導所有助更生

八旬老婦去年8月接獲陌生來電，訛稱其女婿被拘留警署需要保釋金，老婦不虞有詐交出15萬元。無業青年為了1000元報酬前往收款，期間再索10萬元。幸好老婦回家取錢途中告知保安，獲提醒可能受騙，才揭發本案。涉案青年早前承認洗黑錢罪，暫委法官黃士翔今早在區域法院判刑時指，儘管被告在保釋期間犯案，惟年紀尚輕，認為判處被告入教導所能為其更生提供更多幫助，終判處被告入教導所。

辯方指若判監或影響正在教導所服刑更生成果

黃官引述被告背景指，被告在2022年的求學階段結識不良朋友、學業不佳，及後確診過度活躍症。被告完成小學教育後，未能跟上中學課程，終在中四停學，並加入黑社會組織。被告在2023年因另一宗洗黑錢案被捕，在2025年被判入教導所前於保釋期間犯下本案。黃官引述早前索取的教導所報告指，被告適合繼續在教導所服刑。

辯方求情時提到，被告犯下本案時年僅16歲，現已在教導所因同類案件服刑，在改過自身的過程中有成果，若本案判處被告監禁，必然會影響被告的更生過程，儘管被告在教導所的表現不佳，惟仍望法庭接納報告建議，判處被告入教導所。

黃官判刑指，被告在保釋期間犯案屬加刑因素，本案涉「猜猜我是誰」的犯罪行動，被告知道事主是長者，亦知道有人企圖從長者中騙取款項，儘管沒有證據顯示是犯罪集團犯案，惟被告的角色是負責收取款項，案情嚴重。黃官念被告坦白認罪，因本案已還押8個月，案發時年僅16歲，認為判處入教導所能為被告的更生過程提供更好的協助，而判處監禁則對被告改過自生沒有幫助，加上被告已因同類案件在教導所服刑，認為判入教導所能反映嚴重性及對公眾帶出阻嚇性，終接納報告內容給予被告機會，判處被告入教導所。

被告承認為1千元報酬收取騙款15萬

案情指，八旬老婦楊薇獨居於荃灣海濱花園，她在2024年8月15日下午接獲來電，有人聲稱楊的女婿因與人打架身在警署，需要20萬港元保釋金。楊慌亂之下無進一步查詢，即時同意支付金額。她同日下午在住所樓下，將15萬元現金交予被告。被告其後要求楊額外支付10萬元，楊不疑有他並回家取錢，途中將此事告知大廈保安，被提醒後才懷疑受騙，楊與家人商量後報警。

附近的閉路電視拍攝到楊將款項交給被告。同年8月27日被告被拘捕，他在警誡下稱「黃浚峰」支付他1000元「叫我去海濱花園搵個阿婆收錢，我知收返嚟啲錢係呃返嚟嘅」。

被告又指，在Telegram收到某人指示到案發地點向一名老婦收錢，他會得到1000元報酬。被告和「黃浚峰」事前曾到沙田港鐵站，男子A給予兩人各500元及涉案手機，以接收扮作事主女婿的騙徒來電。被告之後到場收款，「黃」則在對面街等待，被告拍下騙款相片傳送予男子A，二人其後再將騙款交給男子A。

18歲被告鄺家翹，報稱無業，被控洗黑錢罪。控罪指，他於2024年8月15日在香港，連同其他身分不詳的人，知道或有合理理由相信某項財產，即一筆港幣15萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

案件編號：DCCC270/2025

法庭記者：黃巧兒