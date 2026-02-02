涉披露家人受廉署調查 時任銀行女職員遭起訴明提堂

時任銀行女職員涉嫌向其家人披露對方正被廉署調查，違反《防止賄賂條例》，上周五（1月30日）遭廉政公署落案起訴一項披露受調查人身分資料罪，暫獲保釋，明天（2月3日）於九龍城裁判法院答辯。

劉穗娥，43歲，集友銀行有限公司(集友銀行)前客戶服務經理，被控一項披露受調查人身分等資料罪名。

廉署於2025年1月底致函集友銀行，要求該銀行就一項仍在進行的調查提供一個帳戶資料。該帳戶在土瓜灣分行開設，集友銀行遂於2025年2月初向土瓜灣分行提供該封廉署信件。適逢被告當時為集友銀行土瓜灣分行的客戶服務經理，其工作包括處理執法機構查詢的相關事宜，因而被告獲授權閱覽該信件，從而得悉該帳戶由被告一名家人開設。廉署已在信件中作出提示，署方該項要求及信件所載資料均屬機密，必須妥善保護，披露有關機密資料可能違反《防止賄賂條例》。

控罪指被告涉嫌於2025年2月至7月期間，明知或懷疑一項就被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解而向其家人披露對方是廉署的調查對象。