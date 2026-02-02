Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉披露家人受廉署調查 時任銀行女職員遭起訴明提堂

社會
更新時間：14:47 2026-02-02 HKT
發佈時間：14:47 2026-02-02 HKT

時任銀行女職員涉嫌向其家人披露對方正被廉署調查，違反《防止賄賂條例》，上周五（1月30日）遭廉政公署落案起訴一項披露受調查人身分資料罪，暫獲保釋，明天（2月3日）於九龍城裁判法院答辯。

劉穗娥，43歲，集友銀行有限公司(集友銀行)前客戶服務經理，被控一項披露受調查人身分等資料罪名。

廉署於2025年1月底致函集友銀行，要求該銀行就一項仍在進行的調查提供一個帳戶資料。該帳戶在土瓜灣分行開設，集友銀行遂於2025年2月初向土瓜灣分行提供該封廉署信件。適逢被告當時為集友銀行土瓜灣分行的客戶服務經理，其工作包括處理執法機構查詢的相關事宜，因而被告獲授權閱覽該信件，從而得悉該帳戶由被告一名家人開設。廉署已在信件中作出提示，署方該項要求及信件所載資料均屬機密，必須妥善保護，披露有關機密資料可能違反《防止賄賂條例》。

控罪指被告涉嫌於2025年2月至7月期間，明知或懷疑一項就被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解而向其家人披露對方是廉署的調查對象。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
16小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
17小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
17小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
8小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
8小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
5小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
19小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
2026-02-01 13:00 HKT