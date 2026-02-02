Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

簡樸房︱規管制度3.1實施 設48個月過渡安排 政府提醒：及早登記可豁免申請費

社會
更新時間：13:57 2026-02-02 HKT
發佈時間：13:57 2026-02-02 HKT

政府將於3月1日正式實施「簡樸房規管制度」，亦找來演員盧宛茵拍攝宣傳片，向市民及業主講解制度重點。影片指出，制度實施後，業主須就住宅分間單位提供安全、衞生及合理的居住環境，單位須符合最低標準並取得認證，方可合法出租。

根據影片介紹，簡樸房須符合八項最低標準，包括內部樓面面積最少8平方米，以及樓底高度最少2.3米等。未符合相關要求的分間單位，在完成改造及取得認證前，將不可出租。

及早登記可豁免申請費

政府同時設有為期48個月的過渡安排，當中包括12個月登記期，以及其後36個月的寬限期，讓業主有充足時間為單位進行改造及申請認證。影片中提到，業主如及早登記及認證，更可獲豁免相關申請費用。政府呼籲業主及市民瀏覽房屋局網頁，了解簡樸房規管制度的詳情，並及早登記、改造單位，以確保日後依法出租。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
16小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
17小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
17小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
8小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
8小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
5小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
19小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
2026-02-01 13:00 HKT