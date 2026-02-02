簡樸房︱規管制度3.1實施 設48個月過渡安排 政府提醒：及早登記可豁免申請費
更新時間：13:57 2026-02-02 HKT
發佈時間：13:57 2026-02-02 HKT
發佈時間：13:57 2026-02-02 HKT
政府將於3月1日正式實施「簡樸房規管制度」，亦找來演員盧宛茵拍攝宣傳片，向市民及業主講解制度重點。影片指出，制度實施後，業主須就住宅分間單位提供安全、衞生及合理的居住環境，單位須符合最低標準並取得認證，方可合法出租。
根據影片介紹，簡樸房須符合八項最低標準，包括內部樓面面積最少8平方米，以及樓底高度最少2.3米等。未符合相關要求的分間單位，在完成改造及取得認證前，將不可出租。
及早登記可豁免申請費
政府同時設有為期48個月的過渡安排，當中包括12個月登記期，以及其後36個月的寬限期，讓業主有充足時間為單位進行改造及申請認證。影片中提到，業主如及早登記及認證，更可獲豁免相關申請費用。政府呼籲業主及市民瀏覽房屋局網頁，了解簡樸房規管制度的詳情，並及早登記、改造單位，以確保日後依法出租。
最Hit
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
8小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
2026-01-31 21:00 HKT
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
2026-02-01 13:00 HKT