簡樸房︱規管制度3.1實施 設48個月過渡安排 政府提醒：及早登記可豁免申請費

政府將於3月1日正式實施「簡樸房規管制度」，亦找來演員盧宛茵拍攝宣傳片，向市民及業主講解制度重點。影片指出，制度實施後，業主須就住宅分間單位提供安全、衞生及合理的居住環境，單位須符合最低標準並取得認證，方可合法出租。

根據影片介紹，簡樸房須符合八項最低標準，包括內部樓面面積最少8平方米，以及樓底高度最少2.3米等。未符合相關要求的分間單位，在完成改造及取得認證前，將不可出租。

及早登記可豁免申請費

政府同時設有為期48個月的過渡安排，當中包括12個月登記期，以及其後36個月的寬限期，讓業主有充足時間為單位進行改造及申請認證。影片中提到，業主如及早登記及認證，更可獲豁免相關申請費用。政府呼籲業主及市民瀏覽房屋局網頁，了解簡樸房規管制度的詳情，並及早登記、改造單位，以確保日後依法出租。