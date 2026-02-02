Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百分百擔保特惠貸款壞帳率增至18.67% 金管局：增速較早前放緩 盼趨勢持續

社會
更新時間：13:02 2026-02-02 HKT
發佈時間：13:02 2026-02-02 HKT

【百分百擔保特惠貸款/壞帳】為替受疫情影響的中小企紓緩現金流壓力和減少裁員，政府於疫情期間在中小企融資擔保計劃下推出百分百擔保特惠貸款。然而，該計劃的壞帳率一直偏高。金管局副總裁李達志在立法會財經事務委員會會議中，回應議員提問時坦言壞賬率一直升高，第四季「百分百擔保特惠貸款」的壞帳率已升至18.67%。他指，此次升幅較第三季上升了0.5至0.6個百分點，但相比之前曾出現單月急增逾3個百分點的情況，增速已見放緩，希望這一趨勢能夠持續。

金管局副總裁李達志。資料圖片
市場仍具相當多變數

李達志又稱，未來市場仍面對相當多變數，尤其是地緣政治，連美國息率走向亦不明朗。外匯基金規模龐大，需分散風險並作防禦部署，不會過度側重於某類資產。他提到，貴金屬雖具投資價值，但其價格走勢與債券等資產不同，亦不同於投資一間公司。外匯基金以保本為先、長期增值為目標，因此未必適宜大量配置於貴金屬，但仍會持續觀察市場情況。

李達志透露，外匯基金目前持有少量實物黃金，商品投資組合中亦有部分與黃金相關，但整體規模不大。雖然過去兩年金價升幅強勁，但剛過去的周末金價回落，其中銀價跌幅尤為顯著。

