基孔肯雅熱︱分別到訪非洲島國塞舌爾 兩男女染疫 防護中心：無流行病學關聯

社會
更新時間：17:53 2026-02-01 HKT
發佈時間：17:53 2026-02-01 HKT

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（1日）下午5時，中心錄得兩宗新增基孔肯雅熱輸入個案，他們均於潛伏期內到訪非洲島國塞舌爾，初步調查顯示兩宗個案沒有流行病學關連。

女患者居廣播道 外藉男住李陞街

首宗個案涉及一名55歲女子，居於九龍城廣播道。初步調查顯示，她於1月19至25日到訪塞舌爾，1月27日出現關節痛，翌日出現皮疹。她於1月30日到威爾斯親王醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療。她的一名家居接觸者亦曾到過塞舌爾，暫時沒有病徵，現正接受醫學監察。

另一宗個案涉及一名55歲外籍男子，居於西營盤李陞街。初步調查顯示，他於1月25至28日獨自到訪塞舌爾，於1月30日出現發燒、關節痛和皮疹，昨日（31日）到私家醫院求醫，其後獲安排轉往瑪麗醫院，在無蚊環境下接受治療。
 
 

