天氣寒冷｜天文台料明早急降至14°C 新界再低幾度 初時高地吹6級風

一股東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋該區。天文台預料明日（2月1日）巿區最低氣溫約14°C，新界再低幾度，早上相當清涼，初時高地間中吹6級北至東北風。

天文台預測下午及今晚天氣大致多雲，初時有一兩陣雨，局部地區能見度較低，今晚轉涼，氣溫介乎17°C至20°C，吹和緩至清勁偏北風。

根據九天天氣預報，天文台指受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸顯著轉涼，內陸地區早晚寒冷，明日（2月1日）及下周一（2月2日）巿區最低氣溫約14、15°C，新界再低幾度，天色漸轉晴朗，部分時間有陽光。明日更吹4至5級北至東北風，初時高地間中達6級。

下周中後期氣溫回升 2.6回升至24°C

隨季候風被一股偏東氣流取代，下周中後期廣東沿岸地區氣溫回升，天氣漸轉潮濕。下周三（2月4日）氣溫回升介乎17°C至22°C，濕度為65至85%；下周四（2月5日）氣溫介乎18°C至23°C，濕度為65至85%；而下周五（2月6日）更是日間溫暖，氣溫回升介乎19°C至24°C，濕度為70至95%。

2.9高地間中吹6級東風

另外，天文台又預料一股東北季候風會在下周末期間影響華南，下周六（2月7日）吹4級東北風，間中達5級；下周日（2月8日）則吹4至5級東至東北風；2月9日吹4至5級東風，高地間中更達6級。