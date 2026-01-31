陳茂波：綜合帳目較預期快恢復平衡 本年經濟前景審慎樂觀

本財政年度首九個月錄得439億元盈餘。財政司司長陳茂波今早(31日)在電台節目表示，受惠於出口表現強韌及金融市場暢旺，本年度財政狀況受惠於金融市場良好，股票印花稅收入增加，估計經營帳目有望錄得盈餘，但因要加快北部加快建設，各項基建亦要提速，仍要發債支持，綜合來說，預計綜合帳目能比之前預計較快恢復平衡。

財政狀況改善 經營帳目或提早錄盈餘

然而，他提醒市民，由於2、3月期間政府的收益較少，在未來數月仍有較大開支，單月帳目或會重現赤字，他理解社會各界各有訴求，包括中產人士期望能有稅務寬減，年青人期望協助就業等，但政府需兼顧目前的需要，以及對北部都會區等長遠發展項目的投資需求，並維持足夠的財政儲備，因此要作多方面考慮，以應對複雜的地緣政治風險。

出口表現強韌 經濟前景審慎樂觀

回顧去年的經濟表現，陳茂波形容「比想像中好」。他指出，驅動2025年快速增長，主要動力來自出口帶動，儘管中美貿易磨擦持續，但本港及內地企業「非常靈活」，成功將出口市場轉移至東南亞、中東及歐洲等地，尤其東南亞的增幅是高雙位數字，增長完全彌補了在歐美市場的跌幅。金融巿場的表現亦非常亮麗，訪港旅客量回升至近五千萬人次，亦帶動了市場氣氛。然而，本地零售及餐飲仍有相當壓力，整體經濟恢復仍未平衡，需要政府努力帶動。

展望來年，他表示抱持「審慎樂觀」的態度。他認為，國家經濟發展非常穩健，為香港提供強大後盾。

國際投資者信心回暖 資金重投香港市場

陳茂波特別分享了他出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的觀察。他形容，國際投資者對中港市場的態度「完全轉變過來」。他指前年去的時候，他們比較悲觀，「還在問『中國市場、香港市場是否還能投資？』……今年再去，他們已經在問『我的資產配置低配了現在要加注，應該投哪個板塊？」

他進一步以數據佐證，指去年本港股票市場增長28%，其中約一半的新增資金來自歐美、中東及東南亞等地，顯示海外投資者正「用實實在在的錢」對香港市場投下信心一票。

息口下調不多 樓市漸趨穩定

對於市民關心的資產市場，陳茂波估計美國今年仍然會減息，但相信息口不會減太多，香港下調的幅度有限，資金環璄相對寬鬆，流動性充裕，對營商環璄有利，而住宅物業市場已「趨向穩定」。他指樓價自2021年高位已下調約兩成多至三成，但過去數月價格已在一個百分點內平穩波動。成交量方面，近幾個月每月均超過5,500宗。他預期，未來三至四年的一手樓供應量約10.4萬個單位，供應相對充裕，市場需要時間消化。

