財政預算案2026｜綜合帳目較預期快恢復平衡 陳茂波談公務員加薪：影響闊須謹慎

本財政年度首九個月錄得439億元盈餘。財政司司長陳茂波今早(31日)在電台節目表示，受惠於出口表現強韌及金融市場暢旺，本年度財政狀況受惠於金融市場良好，股票印花稅收入增加，估計經營帳目有望錄得盈餘，但因要加快北部加快建設，各項基建亦要提速，仍要發債支持，綜合來說，預計綜合帳目能比之前預計較快恢復平衡。

財政狀況改善 經營帳目或提早錄盈餘

然而，他提醒市民，由於2、3月期間政府的收益較少，在未來數月仍有較大開支，單月帳目或會重現赤字，他理解社會各界各有訴求，包括中產人士期望能有稅務寬減，年青人期望協助就業等，但政府需兼顧目前的需要，以及對北部都會區等長遠發展項目的投資需求，並維持足夠的財政儲備，因此要作多方面考慮，以應對複雜的地緣政治風險。

出口表現強韌 經濟前景審慎樂觀

回顧去年的經濟表現，陳茂波形容「比想像中好」。他指出，驅動2025年快速增長，主要動力來自出口帶動，儘管中美貿易磨擦持續，但本港及內地企業「非常靈活」，成功將出口市場轉移至東南亞、中東及歐洲等地，尤其東南亞的增幅是高雙位數字，增長完全彌補了在歐美市場的跌幅。金融巿場的表現亦非常亮麗，訪港旅客量回升至近五千萬人次，亦帶動了市場氣氛。然而，本地零售及餐飲仍有相當壓力，整體經濟恢復仍未平衡，需要政府努力帶動。

展望來年，他表示抱持「審慎樂觀」的態度。他認為，國家經濟發展非常穩健，為香港提供強大後盾。

國際投資者信心回暖 資金重投香港市場

陳茂波特別分享了他出席瑞士達沃斯世界經濟論壇的觀察。他形容，國際投資者對中港市場的態度「完全轉變過來」。他指前年去的時候，他們比較悲觀，「還在問『中國市場、香港市場是否還能投資？』……今年再去，他們已經在問『我的資產配置低配了現在要加注，應該投哪個板塊？」

他進一步以數據佐證，指去年本港股票市場增長28%，其中約一半的新增資金來自歐美、中東及東南亞等地，顯示海外投資者正「用實實在在的錢」對香港市場投下信心一票。

息口下調不多 樓市漸趨穩定

對於市民關心的資產市場，陳茂波估計美國今年仍然會減息，但相信息口不會減太多，香港下調的幅度有限，資金環璄相對寬鬆，流動性充裕，對營商環璄有利，而住宅物業市場已「趨向穩定」。他指樓價自2021年高位已下調約兩成多至三成，但過去數月價格已在一個百分點內平穩波動。成交量方面，近幾個月每月均超過5,500宗。他預期，未來三至四年的一手樓供應量約10.4萬個單位，供應相對充裕，市場需要時間消化。

上市公司嚴格把關 豐富國際化股票市場

陳茂波強調上巿公司的質素至關重要。他指出，只有吸引優質的好公司來港上市，才能自然地匯聚資金。他以去年上市的龍頭企業「寧德時代」為例，即使面對地緣政治壓力，仍吸引了包括美國大型金融機構在內的基石投資者，證明「好項目自然會吸引投資」。

他表示，目前有近400家公司正在排隊申請來港上市，政府會嚴格把關，確保上市公司質素。同時，政府正積極鼓勵中東、東南亞等地的公司來港作第一或第二上市，並透過與當地監管機構簽訂合作備忘錄，藉此豐富香港股票市場的國際化內涵。

經濟轉型力求普惠 盼成果惠及基層

對於現時貧富差距嚴重的問題，陳茂波坦言，香港經濟正從傳統的貿易、金融，轉向貿易、金融及創科，他認為，當金融市場暢旺，其成果需要一些時間才能帶動至零售、餐飲等行業，帶動整體消費。政府已推出計劃協助這些零售餐飲升級轉型，提升服務體驗及吸引力。此外，政府亦正探討將一些大型盛事活動延長舉辦時間，甚至考慮在不同地區舉辦，以擴大經濟效益的覆蓋面。

公務員加薪需審慎平衡 「增肥容易減肥難」

對於社會關注是否調整公務員薪酬調整，陳茂波指在諮詢期間聽到不同聲音，有意見認為應繼續凍薪，但亦有意見指，考慮到經濟增長、私人市場薪酬加幅及公務員團隊的工作量，應考慮加薪。他強調，公務員薪酬調整會對眾多資助機構及私人市場起指標作用，影響深遠，政府需小心謹慎。

他同時提到，股票印花稅是政府重要收入來源，一年貢獻庫房近千億元，有助政府將資源調撥到其他所需領域。受惠於嚴格的開支增長控制，本財政年度預料將錄得較理想的盈餘。他以「增肥容易減肥難」比喻，表明政府會維持財政紀律，避免顧此失彼。



相關新聞：

本財年首9個月錄439億盈餘 財政儲備達6982億 消息人士：綜合帳目不排除仍錄較低赤字

財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議