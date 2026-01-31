Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵屯馬綫進行改道工程 明經紅磡站需到對面月台轉車

社會
更新時間：09:22 2026-01-31 HKT
發佈時間：09:22 2026-01-31 HKT

為配合紅磡站至尖東站之間的路軌改道跟進工序，屯馬綫明天（2月1日）會實施特別服務安排。屯馬綫會繼續維持全綫服務，並行駛星期日的正常班次，各車站均可乘車，大部分乘客車程如常。

港鐵公司提醒屯馬綫乘客，若車程途經紅磡站，便需在該站下車往對面月台轉車繼續行程。

就明天的服務安排，港鐵呼籲乘客留意三大乘車貼士。
就明天的服務安排，港鐵呼籲乘客留意三大乘車貼士。

就明天的服務安排，港鐵呼籲乘客留意三大乘車貼士：

  1. 屯馬綫乘客途經紅磡需往對面月台轉車
  2. 留意現場標示及月台列車方向
  3. 為轉車預留時間

相關新聞：

屯馬綫2.1及3.8實施特別安排 紅磡站須對面月台轉車 料額外需時5分鐘

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
19小時前
海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤
海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤
投資理財
3小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
18小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
《長江7號》星女郎張雨綺被公開當小三細節？進佔大屋用元配毛巾：當我婚照你怎麼躺得下？
《長江7號》星女郎張雨綺被公開當小三細節？進佔大屋用元配毛巾：當我婚照你怎麼躺得下？
影視圈
13小時前
60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋
60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋
影視圈
14小時前
00:11
天眼直擊｜驚悚畫面曝光！鐵騎士屯門公路掟彎失控 飛出欄邊墮橋亡 電單車續飆前約百米 
突發
9小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
5小時前
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
2026-01-30 09:00 HKT