涉於理工大學女廁偷窺 26歲工程師獲准保釋至3.12再訊

社會
更新時間：17:41 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:41 2026-01-30 HKT

26歲工程師涉嫌在理工大學女廁內偷窺女子，被控一項窺淫罪，今於九龍城裁判法院首次提堂。裁判官莫子聰應申請押後案件至3月12日再訊，待辯方索取文件，並向被告提供法律意見。期間被告獲准以2000元保釋候訊，不准離港，不得接觸控方證人，以及不得前往香港理工大學。

被告李卓彥，報稱工程師，被控2025年4月11日，在香港理工大學B座女廁內暗中觀察或拍攝女子X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情况，及被告不理會X是否同意被他觀察或拍攝。

案件編號：KCCC317/2026
本報記者

