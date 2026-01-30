Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10個月大女嬰身上疑有毒品痕跡 38歲母涉虐兒被控 准保釋至3月訊

社會
更新時間：16:09 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:09 2026-01-30 HKT

38歲無業女涉去年2月在元朗虐待10個月大的女兒，其女兒身上更疑發現毒品痕跡。涉案無業女被控1項虐兒罪，案件今於屯門裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及向被告提供法律意見。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至3月27日再訊，被告獲准以現金300元保釋，期間須居住報稱住址。

被告P.Y.C，被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，控罪指被告於2025年2月上旬在元朗大棠路紅棗田村某單位身為對10個月大的女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

庭上透露，女童X現已1歲9個月大，早前曾數次被發現身上有懷疑毒品痕跡，社會福利署已對她實施家居保護，現交由被告胞姊代為照顧及由社工協助。被告則須社署監管及在社工協助下才可探望X，被告另須定期提交驗血報告。

案件編號：TMCC202/2026
本報記者

