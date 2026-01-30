無業男涉尖沙咀狂亂駕駛兼襲警 與疑助其匿藏女子同提堂 3.26再訊

28歲無業男涉於上周三（21日）在尖沙咀山林道拒絕配合警察截查，駕車逃去期間導致警員受傷。該男子被控狂亂駕駛和襲警等3罪，一名30歲女子亦涉嫌協助罪犯被控，案件今於九龍城裁判法院首次提堂。兩人暫時毋須答辯，裁判官莫子聰應申請押後案件至3月26日再訊，待警方進一步調查，包括檢視閉路電視片段。無業男申請保釋遭拒，須還押候訊；女子則獲准以5000元保釋，不得離開香港，須居於報稱地址以及定期報到。

兩名被告依次為28歲劉翹澤和30歲韋凱雯，二人均報稱無業。劉被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪、一項襲擊警務人員罪，以及一項車輛的司機因狂亂駕駛而傷人罪。控罪指劉於2026年1月21日，在尖沙咀山林道與彌敦道交界，故意阻撓在正當執行職務的2名警員，襲擊該2名警員，及在控制私家車時狂亂駕駛而導致該2名警員身體受傷害。

韋凱雯被控一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，指她於2026年1月22日與1月27日間，在新界元朗山下村一個單位意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，明知劉翹澤因涉嫌與阻礙公職人員執行公務，襲擊執行職責的警務人員，及因狂亂駕駛而傷人有關而被警方通緝，而匿藏劉翹澤，意圖協助劉逃避合法逮捕。

案件編號：KCCC323/2026

