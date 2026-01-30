巴士安全帶｜消息：考慮暫緩法例或修例 陳美寶下午見記者交代安排

強制巴士乘客配戴安全帶法例持續引起不少爭議。運輸及物流局局長陳美寶下午將見傳媒再作解說，或會交代新安排。

執業律師、前立法會議員江玉歡昨日（29日）在社交平台發文，質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士，令事情再度發酵。消息指，事件已經不再單純由運輸署可以處理，政府高層早上就事件作討論，正思考應對策略，並就法律條文諮詢律政司意見。

據了解，正考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。

另外，被問到草擬及審理法律時是否有不足，立法會法律顧問曹志遠未有回應。

記者：郭詠欣

