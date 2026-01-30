Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

墊支買二手單車追討欠款$800 五旬漢涉以鐵通打死買家 認用盡力打惟無謀殺意圖

社會
更新時間：13:37 2026-01-30 HKT
51歲無業男子4年前為「成哥」墊支購買二手單車後，未收到$800欠款而多次上門「追數」，兩人持長鐵通互毆後， 「成哥」被打至頭部重創倒地，送院搶救兩日後不治身亡。無業男否認謀殺罪，案件今於高等法院續審。被告早前自辯指，他為死者墊支$800買單車後，對方卻聲稱單車被盜堅持「唔俾錢」。控方盤問被告時，被告承認他案發時在極度生氣下，用盡全力以鐵通毆打死者，但否認有意圖殺害或令死者嚴重受傷。

現年51歲的男被告王冠銘否認在2022年10月31日於香港謀殺58歲男子羅振成。控方今再在庭上播放被告及死者等打鬥片段，涉案片段顯示被告與死者發生激烈口角，被告手持鐵通指向死者並稱「唔好走呀」，隨即大力揮動鐵通。雙方各自持鐵通互毆，死者遭被告鐵通擊中，隨即暈倒向後倒地，頭部撞地，一動不動。被告其後將鐵通大力擲地，上前查看死者後，立即轉身離開現場。

被告承認他當時手持銀色鐵通，揮動鐵通擊打死者，更是在極度生氣的情況下，用盡全力以鐵通毆打死者，但否認他有意圖殺害死者，亦否認他有意圖令死者嚴重受傷。辯方其後表示沒有覆問，法官游德康遂安排案件押後至下周一（2月2日）再續，暫定陪審團在下周二（2月3日）退庭商議。

案件編號：HCCC52/2024
法庭記者：劉曉曦

