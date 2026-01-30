建造業議會採購棚網不合格？ 工會理事長何炳德：屋宇署尚未抽檢

近日有報道指，由建造業議會統一採購並分發予業界的棚網，有棚網樣本在安裝棚架後被發現不達標。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(30日)在電台節目表示，由建造業議會採購的5萬張棚網已全部分發予承建商，據他了解，屋宇署尚未開始針對該批棚網的抽檢程序，而議會、其他承建商亦未曾聽聞有關消息，不清楚相關消息的來源。他推測，市面上出現問題的棚網，可能來自承建商自行在市場上採購的非議會供應批次。

議會棚網僅供應已登記樓宇 或涉自行採購批次

何炳德解釋，議會早前為協助業界，一次性採購了五萬張高規格棚網，在1月至2月初陸續派發予418個已預先登記的樓宇維修工程項目。然而，未有登記的工程，例如新樓盤或近期才開展的工程，其承建商則需自行在市場上尋找供應商採購棚網。

議會棚網規格嚴謹 設QR Code追蹤來源

對於議會提供的棚網，何炳德形容其品質「做得相當之唔錯」。他指出，每一張由議會提供的棚網都附有一個獨特的二維碼（QR Code），可用於物料追蹤。只需掃描，即可顯示該棚網的生產商、供應商、生產日期乃至相關證書，資訊非常清晰。此外，該批棚網更是「指定邊個地盤用」，甚至標明了樓宇名稱，管理嚴謹。對於日後棚網須由承建商自行購買，是否能同樣具備物料追蹤的二維碼系統，目前仍是未知之數，但進行檢測的程序則必須要有。

澄清檢測程序 僅移除問題飾面棚網

對於有傳聞指棚網安裝在棚架後，若樣本不達標，須全部拆卸再安裝，何炳德回覆指，據他了解，即使日後抽檢時發現某個飾面的棚網樣本不合格，當局也只會要求移除該「飾面」的棚網，而並非如外界可能理解般，需要將整座樓宇的棚網全部拆除，以減少對工程的影響。

何炳德認為政府的把關標準已比過往提高不少，相信日後出現大規模不合格棚網的機率已大為減少。他呼籲業界無需過份憂慮，並對現時流傳的消息來源及真確性持保留態度。

建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，同樣未曾聽聞有議會的棚網不能過關，相關批次的棚網出廠前及到港後均已作出檢測，並「全部過關」。他亦向議會查詢，但對方稱未聽聞有關的消息。

