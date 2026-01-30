天氣寒冷｜明日濕度最高90% 天文台料2.1急跌8°C低見14°C

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預料一股乾燥的東北季候風會在明日（31日）逐漸影響華南，隨後一兩日該區顯著轉涼，內陸地區早晚寒冷，周日（2月1日）氣溫急跌至14°C。

天文台預測今日天氣多雲，有一兩陣雨。吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風，介乎17°C至19°C。明日（31日）氣溫介乎17至22°C，濕度為65至90%。

周日料跌至14°C

天文台的九天天氣預報顯示，一股乾燥的東北季候風會在明日（31日）逐漸影響華南，隨後一兩日該區顯著轉涼，內陸地區早晚寒冷，天色漸轉晴朗，周日（2月1日）氣溫急跌至14°C。隨著季候風在下周中後期緩和，下周五（6日）氣溫回升至19°C至24°C，廣東沿岸地區氣溫回升，天氣較為潮濕。

「立春」氣溫回升

另外，九天天氣預報顯示，下周一（2月2日）及下周二（2月3日）仍早上清涼，最低分別15及16°C，最高均為20°C。下周三（2月4日）為二十四節氣「立春」，部份時間有陽光，氣溫介乎17°C至22°C。下周五（2月6日）日間溫暖，初時沿岸有薄霧，氣溫進一步回升至19°C至24°C。下周六（2月7日）料部份時間有陽光，氣溫介乎18至22°C。