香港旅遊博覽｜1868大使阿邦現身宣傳 外交公署副特派員及入境處長郭俊峯到場打氣

社會
更新時間：21:13 2026-01-29 HKT
發佈時間：21:13 2026-01-29 HKT

香港旅遊博覽會今日( 29日 )起一連4日於香港會議展覽中心舉行！入境處1868大使阿邦當然不會錯過這個向市民宣傳國家領事保護的好機會，加上農曆新年即將到臨，大使阿邦亦向準備外遊市民的講解實用的的外遊小貼士！

外交部駐港特派員公署副特派員花有及入境處處長郭俊峯今日亦親臨「協助在外香港居民小組」的攤位，為同事打氣兼加油。

博覽會展期至本星期日，入境處呼籲市民把握機會入場，不但可與1868大使阿邦合照，更有限量版阿邦月曆及精美紀念品派發，送完即止。
 
展覽詳情: 
日期：2026年1月29日至2月1日
時間：上午11時至下午8時
地點：香港會議展覽中心 Hall 5B（E19 攤位）

