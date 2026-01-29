參與「猜猜我是誰」騙案向七旬老婦索8萬元 青年認企圖洗黑錢罪判囚45個月

現年24歲無業男於2023年按他人指示，向七旬婦人收取8萬元「猜猜我是誰」騙款，幸好婦人向家人查詢後揭發本案，無業男當場被捕。該男子早前承認一項企圖洗黑錢罪，今於區域法院被判入獄45個月。法官謝沈智慧判刑時指出，被告完全知道騙案細節，與騙徒同屬一夥；而被告在煽惑他人縱火案保釋期間干犯本案，屬於加刑因素。

保釋期間犯案屬加刑因素

被告湯浩源，早前承認一項交替控罪、企圖處理知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，原被控的一項串謀詐騙罪則獲法庭存檔。

謝沈法官指被告過往曾有2次定罪紀錄涉及4項罪名，對上一次因煽惑他人縱火案保釋期間干犯本案，屬加刑因素，而被告於該案中被定罪則已判監2年。

被告知道本案行騙手法並參與其中

謝沈官直言「完全不同意」被告只對騙案有片面理解的說法，指出被告知道涉案款項來自「猜猜我是誰」騙案，他明白該類騙案的做法，被告完全知道案中騙案的細節，亦準備重複事主孫兒因事需保釋金的說法。因此謝沈官認為被告與騙徒同屬一夥，並以監禁4年為量刑起點。

辯方求情指被告確診過度活躍症（ADHD），惟謝沈官指辯方只提供一頁報告，無提及被告的症狀、嚴重程度以及與其犯案的關係，無基礎指過度活躍症引致被告犯案。謝沈官強調案底不類同，只是不會加刑而非減刑因素。考慮到「猜猜我是誰」騙案仍猖獗，最終判囚45個月。

以事主孫兒被警扣留需保釋金為由騙款

案情指，79歲女事主洪美珍於2023年5月12日接到電話，來電者自稱為洪的孫兒，二人閒話家常。事主翌日再接到電話，騙徒自稱事主孫兒，因事被警方扣留，需要8萬元保釋金，會有人去油塘住所樓下收款。事主向兒子確認孫兒無恙，揭發騙案並報警。

警方隨即部署行動，在交收地點截停被告。被告口頭警誡下指到場向婦人接收8萬元，而該8萬元為「猜猜我是誰」騙案的款項。被捕後，被告於警誡下稱「阿Sir，我都係無錢用，想搵吓快錢幫補吓，比次機會呀」。

被告續指，一名叫「阿強」的人士問他「想唔想搵快錢」，其後指示被告向一名婦人聲稱其家人因事需要金錢。

案件編號：DCCC41/2024

法庭記者：雷璟怡