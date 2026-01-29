維修工程圍標｜競委會搜查14承辦商及顧問公司 涉17屋苑及大廈 初步估計合約總值7億元

競委會一連兩日（1月28日及29日）展開代號「獵人」的執法行動， 根據法庭手令搜查27個處所，包括 14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所。有關公司涉嫌於全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事圍標等反競爭行為，初步估計相關合約總值約7億港元。

調查中揭另一潛藏圍標集團

競委會在上述行動取得相關證據後，抽絲剝繭，過程中再揭發另一個潛藏的圍標集團，遂決定針對該集團展開調查。競委會掌握的資料顯示，該集團主腦為一間工程承辦商，成員包括多間工程承辦商、顧問公司及其他相關人士，已於全港多區運作一段時間。

涉事集團透過不同手段 意圖操控投標結果

該集團透過不同手段，意圖操控投標結果。在部分目標維修工程招標期間，集團主腦會向顧問公司索取屬機密資料的工程估價，然後再協調集團內其他成員的投標安排，例如以較高價入標，俗稱「豬仔標」，營造競爭假象，藉此掩護主腦中標。而在另一些招標項目，承辦商之間則會互相「陪跑」，假意競爭，以協助預定的承辦商中標。上述行為構成圍標、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

涉13個屋苑及單幢大廈 及4座工業及商廈維修工程

新一輪行動涉及13個住宅屋苑及單幢大廈，以及4座工業及商業大廈的維修工程，分布港、九、新界共9 個地區。在今次行動中，競委會除了持法庭手令搜查處所外，亦行使了其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會聆訊以提供相關資料。

競委會發言人表示，憑藉深入分析先前行動所收集到的證據，競委會成功揪出另一個圍標集團，當中大部分涉案的工程合約尚未批出。正如過往一貫做法，競委會已陸續與所有涉案樓宇的相關持份者聯絡。競委會重申，就損害民生福祉的反競爭行為，定必追查到底，絕不姑息。

為確保調查能夠有效地進行，競委會現階段不便公開正在調查的對象或案件細節，在完成調查後，如決定採取進一步行動，定當適時作出公布。競委會一直密切關注樓宇維修工程的圍標問題，過去兩年，競委會先後採取了四次執法行動，當中包括兩度與廉政公署展開聯合行動，搗破案中圍標集團。