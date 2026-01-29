全球人才高峰會周下月舉行 國際人才論壇邀得諾貝爾經濟學獎得主演講

由勞工及福利局、香港人才服務辦公室主辦的「全球人才高峰會周」將於3月舉行，本屆以教育、科技與人才一體化發展為核心，透過三大部分匯聚全球智慧，分別是3月18日及19日舉行「國際人才論壇」和「機遇匯人才博覽展」，以及為期約一周的一系列人才資源和人才發展衛星活動。

人才辦總監陳海勁表示，去年第一屆全球人才高峰會反應正面，今年國際人才論壇很榮幸邀請到諾貝爾獎得主，就住教育、科技、人才一體化的發展，以學者角度分析影響。除了論壇，「機遇匯人才博覽會」會邀請近百位香港合作夥伴，在展會期間為人才解答不同問題，落地為他們解決實際的問題。展望人才辦今年工作計劃，陳海勁指，人才辦會繼續前往內地、亞太、中東、歐洲及北美洲地區，舉辦吸引人才的宣傳活動。

講者陣容鼎盛

本屆「國際人才論壇」講者陣容鼎盛，特首李家超和勞福局長孫玉菡會分別致歡迎辭，2010年諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政經學院欽定經濟學教授Christopher A. PISSARIDES會作「全球變局下的未來工作新圖景：諾貝爾獎得主洞見 ── 教育、科技、人才」的主題演講，香港賽馬會行政總裁應家柏則會作專題演講。

論壇內容豐富，除了演講，亦會有爐邊對談，以及關於教育、科技、人才的3場專題討論。麥肯錫大中華區主席倪以理會在爐邊對談以「中國在未來科技與人工智能時代的新人才方程」分享真知灼知。

3場專題討論分別剖析教育、科技、人才

在教育專題討論中，北京大學校長龔旗煌、香港科技大學校長葉玉如、牛津大學高等教育學教授(榮休)Simon Marginson、崑山杜克大學美方校長、常務副校長約翰．奎爾奇、香港大學經管學院經濟學教授兼副院長鄧希煒，將圍繞「從校園走向產業：未來人才的跨區域產學研協作模式」作討論。

科技專題討論亦邀請多位業界精英參與，包括AlipayHK行政總裁兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩、商湯集團聯合創始人、首席科學家林達華、安擬集團的聯合創辦人兼主席Outblaze創辦人兼CEO蕭逸、深圳科創學院創始合夥人及副院長于盈，他們將討論「科技引領 — 打造創新人才戰略」。

人才專題討論的主題是「於動態人才市場中脫穎而出 ── 新時代技能永續與勞動力韌性」，CFA協會全球合作伙伴關係及客戶解決方案董事總經理Paul Moody、SEEK集團執行官（人工智能）Grant Wright、領英亞太區客戶成功資深總監Aarti Thapar、DFI 零售集團首席人力資源與文化官徐敬慧、泡泡瑪特國際集團副總裁陳曉芸將壓軸登場。

國際人才論壇將會安排網上直播，讓國內外人才及公眾觀看現場實況。機遇匯人才博覽展現已接受預先登記，參加者可於活動當日憑二維碼入場。人才辦歡迎參展機構、來港人才和市民瀏覽全球人才高峰會周網站（gts.hkengage.gov.hk），了解盛事的最新資訊。