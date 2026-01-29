無業漢毆斃老翁謀殺罪成 官斥被告暴打踢踩死者行為恐怖殘忍 判處終身監禁

五旬無業男5年前在深水埗街頭狠毆一名素未謀面的老翁，當老翁倒地後仍繼續拳打腳踢，老翁送院留醫4個月後不治。經審訊後，陪審團裁定涉案無業男謀殺罪成。高等法院法官胡雅文今判刑時，指被告過去有38項案底，顯示他染有毒癮及經常使用暴力，案發時被告把死者打至倒地後，仍繼續踢腳，最終奪去死者寶貴生命。法官斥被告行為殘忍，本案是一宗悲劇，依例判處被告終身監禁。

用盡全力踩踏死者場面恐怖行為殘忍

被告張國輝，被控於2021年12月4日在香港深水埗南昌街香港科技專上書院外，謀殺男子劉榮漢。

控方今透露，被告自1991年起有38項案底，包括襲警、傷人、販毒、刑毀和勒索等，曾被判監禁、醫院令及判入小欖精神病治療中心。

法官判刑時，指被告有12項暴力相關定罪記錄，明顯是個暴力的人，案發時被告襲擊體弱的死者，即使死者倒地，他仍用力踢向死者，甚至用盡全力踩踏死者，相關閉路電視片段非常恐怖。法官指本案是一場悲劇，斥被告行為殘忍及不理智，依例判處終身監禁。法官另指，兩名目擊證人分別曾喝止被告和報警，若非2人提供協助，恐怕難以把被告繩之以法，兩人應獲嘉許。

目擊證人喝止被告施襲不果報警

案發時，目擊證人聽到叫聲，望向聲音來源時，看見被告不停死者，「起碼踢兩三下，踢心口」，而當時死者已倒臥地上，胸口有大量血跡，無法說話及意識不清。證人曾喝止被告，但被告稱「我跟大輝嘅，我唔驚坐監 」。

另一目擊證人當日亦看到被告不斷毆打死者，直到死者倒地仍不停狂踢，於是報警，並在警員到場時指認被告為施襲者。被告被捕後，警誡下稱患抑鬱症4至5年，與死者素未謀面，但死者案發前以粗口辱罵他，他激怒下便動手，「佢X我，我咪用拳頭同腳打佢囉！」。事後死者肝、胰及腸受傷，胸腔感染，於2022年4月離世，終年70歲。

案件編號：HCCC324/2024

法庭記者：王仁昌