天文台｜明日多雲有陣雨 周日降溫至14 °C 一日間急跌8 °C

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，而一道廣闊雲帶會為該區帶來幾陣雨。根據天文台9天天氣預報，周五(30日)至周六(31日)濕度高，周五多雲有陣雨，周六初時有一兩陣雨，局部地區能見度較低，下午部分時間天色明朗。而周日(2月1日)則氣溫轉涼，最低氣溫只有14度。若以周六最高氣溫22度相比，一日之間急跌8度。

周五有陣雨 周日氣溫降至14度

天文台表示，預料一股乾燥的東北季候風會在星期六逐漸影響華南，隨後一兩日該區顯著轉涼，內陸地區早晚寒冷，天色逐步好轉。根據天文台9天天氣預測，周五最低氣溫18度，最高氣溫為20度；大致多雲，有一兩陣雨，濕度高達75-95%。而周六則氣溫介乎17至22度，大致多雲，初時有一兩陣雨，局部地區能見度較低，下午部分時間天色明朗。周日降溫至14度，最高氣溫也只19度，大致多雲早上相當清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥。

天文台又表示，隨著季候風在下周中後期逐漸緩和，廣東地區氣溫回升。根據天文台9天天氣預報，下周一(2月2日)起氣溫逐步回升，周一最低氣溫15度，最高氣溫重見2字頭，有20度，下周二(2月3日)最低氣溫16度，最高氣溫同為20度，周三(2月4日)最低氣溫升1度至17度，最高氣溫則有22度。而下周五(2月6日)氣溫再升溫，最低氣溫19度，最高氣溫則有24度。

