涉以回佣賄賂福臨門採購經理換廚具訂單 供應商獲准保釋至3.20再訊

廚具供應商涉嫌向福臨門酒家採購經理提供回佣，以換取廚具訂單，涉款約1.2萬元。該供應商被控一項向代理人提供利益罪，今於觀塘裁判法院首次提堂。署理主任裁判官鍾明新應申請押後案件至3月20日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。期間被告獲准以1萬元保釋，不得接觸控方證人。

鍾官關注控罪和案情摘要內容有些不一致，控方表示會再索律政司意見。

55歲女被告賴亞好，卓展廚具設備有限公司東主，被控於2022年12月25日在香港，無合法權限或合理辯解而向福臨門酒家有限公司時任行政及採購經理關志雄，提供利益，即港幣11,780元賄款，作為關志雄在與其主事人的事務或業務有關的事上，致使其關聯公司福臨門管理有限公司向該卓展廚具設備有限公司發出廚具訂單的誘因或報酬。

案件編號：KTCC184/2026

法庭記者：雷璟怡